Заместитель мэра Ухты готова стать посредником между молодежью и властью

7 июля 2017 года, 7:24 | Ухта
Фото предоставлено УГТУ

Заместитель главы администрации Ухты Марина Метелёва готова стать посредником между молодежным лидерами и властями республики. По ее словам, именно такой запрос озвучили слушатели образовательной программы "Молодежное самоуправление" седьмого республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017".

Она уверена, что единственный способ быть услышанным – это настойчивость.

"Я услышала, что у ребят в районах есть проблемы в общении с местными администрациями. Они практически ничего не знают из того, что происходит на их территории. Универсального решения этой проблемы нет. Сейчас ни митинги, ни демонстрации положительного эффекта не принесут. И наша молодежь это уже сейчас понимает. Единственное, что должно быть обязательным – настойчивость, нельзя останавливаться на достигнутом и опускать руки уже после первого отказа", - дала совет Марина Метелева.

Не исключая человеческий фактор, она признает – проблема существует, и молодежи на местах, в муниципалитетах действительно часто сложно пробиться к чиновникам муниципальных администраций. Решать проблему она готова не только на своей территории в Ухте. Участникам форума "Инноватика: Крохаль 2017" и молодежным лидерам в районах Коми она предложила свое посредничество.

"У меня есть опыт работы в Министерстве культуры Коми, круг личных знакомых, хорошие отношения с коллегами в муниципалитетах, есть отличный контакт с заместителем председателя правительства Коми Натальей Михальченковой. Я готова помочь молодежи, если у них возникнут проблемы в общении с властями – пишите мне "Вконтакте", звоните, приходите, я буду выходить на руководителей администраций районов, решать вопросы, помогать и быть посредником!" - заявила Марина Метелева.

Комиинформ
  Ключевые слова: форум, молодежь, крохаль, власть
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:33 06.07.2017
Замначальника управления массовых коммуникаций Коми Евгений Зелинский раскрыл тайну "Городских легенд"
22:57 05.07.2017
На форуме "Инноватика" молодые предприниматели стали "обезьянами, карабкающимися на дерево"
21:19 05.07.2017
Генерал Ивашов учил медийщиков "Инноватики" побеждать в информационных войнах


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК помог в установке наплавного моста через Вычегду



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

7 июля

Победа в Чесменском сражении, 1770 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus