Заместитель мэра Ухты готова стать посредником между молодежью и властью

Заместитель главы администрации Ухты Марина Метелёва готова стать посредником между молодежным лидерами и властями республики. По ее словам, именно такой запрос озвучили слушатели образовательной программы "Молодежное самоуправление" седьмого республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017".

Она уверена, что единственный способ быть услышанным – это настойчивость.

"Я услышала, что у ребят в районах есть проблемы в общении с местными администрациями. Они практически ничего не знают из того, что происходит на их территории. Универсального решения этой проблемы нет. Сейчас ни митинги, ни демонстрации положительного эффекта не принесут. И наша молодежь это уже сейчас понимает. Единственное, что должно быть обязательным – настойчивость, нельзя останавливаться на достигнутом и опускать руки уже после первого отказа", - дала совет Марина Метелева.

Не исключая человеческий фактор, она признает – проблема существует, и молодежи на местах, в муниципалитетах действительно часто сложно пробиться к чиновникам муниципальных администраций. Решать проблему она готова не только на своей территории в Ухте. Участникам форума "Инноватика: Крохаль 2017" и молодежным лидерам в районах Коми она предложила свое посредничество.

"У меня есть опыт работы в Министерстве культуры Коми, круг личных знакомых, хорошие отношения с коллегами в муниципалитетах, есть отличный контакт с заместителем председателя правительства Коми Натальей Михальченковой. Я готова помочь молодежи, если у них возникнут проблемы в общении с властями – пишите мне "Вконтакте", звоните, приходите, я буду выходить на руководителей администраций районов, решать вопросы, помогать и быть посредником!" - заявила Марина Метелева.