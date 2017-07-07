Зампред правительства Коми встретился в Татарстане со стрелками из республики

7 июля 2017 года, 12:25 |

Во время рабочей поездки в Казань зампред правительства региона Анатолий Князев встретился со спортсменами-стрелками из Коми. Встреча состоялась во время Всероссийских соревнований по стрельбе, которые проходят в эти дни в Казани на спортивном комплексе "Динамо".

"В Коми достаточно сильная школа стрелков, которые достойно представляют республику на соревнованиях Российского и международного уровня. Таких результатов им удаётся достичь даже тренируясь в глубинке и имея минимум оборудовании. Все благодаря тому, что здесь есть преданные своему делу тренеры которые вкладывают в развитие спорта не только душу, но и собственные материальные средства. Правительство республики проработает вопрос о создании в Регионе современной базы для проведения тренировок и соревнований", - отметил А.Князев.

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Анатолий Князев пожелал спортсменам из Коми удачи на соревнованиях и новых побед.

Коми представляют восемь юношей и девушек из Воркуты, Койгородского, Усть-Куломского и Сысольского районов. Всего на соревнования приехало более 300 спортсменов из 39 регионов. Кстати, на одного мастера спорта в Коми стало больше. Спортсменка из Воркуты Ирина Кожухова выполнила здесь норматив.

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Также Анатолий Князев встретился с вице-президентом Федерации по пулевой стрельбе Республики Татарстан Николаем Васюхиным, который показал зампреду правительства Коми стрелковые залы и оборудование для тренировок, которые по уровню материально-технического оснащения считаются лучшими в России.

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Комиинформ
  Ключевые слова: стрельба
  Рубрика: Спорт
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