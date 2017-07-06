В Прилузье воспитанники социально-реабилитационного центрапомогли нуждающейся семье

6 июля 2017 года, 19:16 | Прилузский

13 детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Прилузского района пришли на помощь малоимущей семье Плеховых. Малообеспеченная семья с двумя детьми оказалась в трудной жизненной ситуации: отец имеет инвалидность и из-за серьезных проблем со зрением находится на лечении, мама работает посменно и не успевает выполнять все заботы по дому.

Дети из социально-реабилитационного центра под руководством двух воспитателей привели в порядок двор и огороды семьи: почистили грядки от сорняков, убрали скошенную траву. Хозяева были очень рады такой подмоге и от души поблагодарили маленьких помощников.

2.jpg

"На селе всегда очень много работы, и мы знаем, кто из жителей не всегда с ней справляется. Мы начали с семьи Плеховых и собираемся оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Воспитатели стараются побудить наших ребят быть отзывчивыми и трудолюбивыми, ведь труд учит их заботиться не только о себе, но и о своих ближних", - рассказала директор Центра Светлана Попова.

3.jpg

Комиинформ
  Ключевые слова: помощь, дети
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:40 06.07.2017
Жители Усть-Куломского района помогают землякам преодолевать бытовые трудности
15:46 04.07.2017
Дети Сысольского района из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь земляков
15:16 04.07.2017
Подопечные Сыктывкарского психоневрологического интерната провели экопоход


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

18:33
Замначальника управления массовых коммуникаций Коми Евгений Зелинский раскрыл тайну "Городских легенд"
18:19
В Прилузье воспитанники социально-реабилитационного центрапомогли нуждающейся семье
18:07
В Сыктывкаре временно изменяется движение автобусов на части городских маршрутах
17:57
Минэнерго РФ приняло в работу предложения Коми, направленные на стабилизацию стоимости электроэнергии для промышленных потребителей
17:45
В столице Коми наградили победителей Чемпионата по конному спорту среди людей с инвалидностью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus