В Прилузье воспитанники социально-реабилитационного центрапомогли нуждающейся семье

13 детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Прилузского района пришли на помощь малоимущей семье Плеховых. Малообеспеченная семья с двумя детьми оказалась в трудной жизненной ситуации: отец имеет инвалидность и из-за серьезных проблем со зрением находится на лечении, мама работает посменно и не успевает выполнять все заботы по дому.

Дети из социально-реабилитационного центра под руководством двух воспитателей привели в порядок двор и огороды семьи: почистили грядки от сорняков, убрали скошенную траву. Хозяева были очень рады такой подмоге и от души поблагодарили маленьких помощников.

"На селе всегда очень много работы, и мы знаем, кто из жителей не всегда с ней справляется. Мы начали с семьи Плеховых и собираемся оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Воспитатели стараются побудить наших ребят быть отзывчивыми и трудолюбивыми, ведь труд учит их заботиться не только о себе, но и о своих ближних", - рассказала директор Центра Светлана Попова.