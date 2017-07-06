В Сыктывкаре временно изменяется движение автобусов на части городских маршрутах

6 июля 2017 года, 18:02 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

С 7 июля в Сыктывкаре временно изменяется движение автобусов на части городских маршрутах, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул. Советской, в районе д. 38, с 7 по 14 июля движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам:

- № 3, 5 – ул. Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – ул. Пушкина – ул. Советская – Аэровокзал;

в обратном направлении - ул. Советская – ул. Пушкина – ул. Кирова– ул. Куратова –ул. Советская – далее по маршруту.

- № 55 – ул. Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – ул. Пушкина.

- №12 – ул. Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – Автостанция;

в обратном направлении - Автостанция – ул. Кирова– ул. Куратова – ул. Советская – далее по маршруту.

- № 1, 23, ,25, 46, 126 – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – Автостанция– далее по маршруту;

в обратном направлении – Автостанция – ул. Кирова– ул. Куратова – ул. Советская – далее по маршруту.

Комиинформ
  Ключевые слова: автобусы, маршрут
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:26 06.07.2017
Средняя заработная плата топ-менеджера в Республике Коми составила 75 тыс. рублей
12:27 06.07.2017
В муниципалитетах началась активная стадия реализации народных проектов
11:58 06.07.2017
Родителям в Коми не придется покупать школьные дневники к 1 сентября


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

18:33
Замначальника управления массовых коммуникаций Коми Евгений Зелинский раскрыл тайну "Городских легенд"
18:07
В Сыктывкаре временно изменяется движение автобусов на части городских маршрутах
17:57
Минэнерго РФ приняло в работу предложения Коми, направленные на стабилизацию стоимости электроэнергии для промышленных потребителей
17:40
Жители Усть-Куломского района помогают землякам преодолевать бытовые трудности
17:26
Средняя заработная плата топ-менеджера в Республике Коми составила 75 тыс. рублей

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus