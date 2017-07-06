С 7 июля в Сыктывкаре временно изменяется движение автобусов на части городских маршрутах, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул. Советской, в районе д. 38, с 7 по 14 июля движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам:

- № 3, 5 – ул. Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – ул. Пушкина – ул. Советская – Аэровокзал;

в обратном направлении - ул. Советская – ул. Пушкина – ул. Кирова– ул. Куратова –ул. Советская – далее по маршруту.

- № 55 – ул. Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – ул. Пушкина.

- №12 – ул. Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – Автостанция;

в обратном направлении - Автостанция – ул. Кирова– ул. Куратова – ул. Советская – далее по маршруту.

- № 1, 23, ,25, 46, 126 – ул.Советская – ул. Куратова – ул. Кирова – Автостанция– далее по маршруту;

в обратном направлении – Автостанция – ул. Кирова– ул. Куратова – ул. Советская – далее по маршруту.