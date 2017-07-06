Минэнерго РФ приняло в работу предложения Коми, направленные на стабилизацию стоимости электроэнергии для промышленных потребителей

6 июля 2017 года, 18:37 |
Фото Антона Пархачёва

Глава Республики Коми Сергей Гапликов обратился к министру энергетики Российской Федерации Александру Новаку с предложениями корректировки действующего законодательства в целях исключения возможности для незапланированного роста стоимости электроэнергии для потребителей неценовых зон оптового рынка электроэнергии, к которой относится Республика Коми. Соответствующее письмо было направлено в Минэнерго Российской Федерации в мае текущего года.

Напомним, что во второй половине 2016 года в нашей республике для отдельных потребителей, не относящихся к группе "население", произошел ощутимый рост платежей за электроэнергию. Основной причиной этого стало сезонное колебание объемов поставки энергии с оптового рынка (не регулируемого на региональном уровне), а также существенное влияние поставщиков розничного рынка, не отпускающих электроэнергию в сеть в плановых объемах.

При этом на региональном уровне используемые в расчете стоимости электроэнергии параметры – тарифы на производство и передачу электричества утверждены в соответствии с требованиями законодательства на весь год и в рамках предельных ограничений, установленных на федеральном уровне. Тем не менее, определяемая по нормативно закрепленным формулам конечная стоимость может ежемесячно меняться в силу изменяющихся объемов поставляемой энергии. Однако в настоящее время существующий порядок расчета конечной цены электрической энергии не учитывает в полной мере влияние сезонных факторов изменения объемов ее поставки в течение года. Кроме того, отсутствуют какие-либо нормативные механизмы, которые позволили бы стимулировать розничных производителей придерживаться утвержденных в сводном прогнозном балансе объемов выдачи электроэнергии в сеть по итогам месяца.

Предложенные корректировки позволят свести к минимуму влияние дисбаланса в производстве электрической энергии на размер стоимости электроэнергии для потребителей.

Кроме того, с целью стимулирования производителей розничного рынка придерживаться объемов выдачи электроэнергии в сеть, утвержденных в сводном прогнозном балансе, а также для стимулирования сбытовых компаний своевременно рассчитываться с розничными генераторами было предложено инициировать изменения в федеральные нормативные акты, регламентирующие функционирование розничных рынков электрической энергии. Данные изменения должны предусматривать, в том числе штрафные санкции для розничных производителей электроэнергии и сбытовых компаний за неисполнение своих обязательств, влияющих на определение конечной стоимости электроэнергии для потребителей.

Предложения региона были оценены Минэнерго России как перспективные и приняты для дальнейшей детальной проработки, сообщает пресс-служба Минстроя РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: закон, электроэнергия, тарифы
  Рубрика: Экономика
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