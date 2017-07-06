Жители Усть-Куломского района помогают землякам преодолевать бытовые трудности

6 июля 2017 года, 18:18 | Усть-Куломский

В рамках Года добрых дел жители поселка Югыдъяг и специалист Центра соцзащиты Екатерина Шешукова помогают гражданам с ограниченными возможностями по хозяйству.

Благодаря совместным усилиям земляки обустроили выход на веранду для Анны Напалковой, пенсионерки, которая проживает одна и вынуждена передвигаться по дому на инвалидной коляске.

"На своем транспорте жители привезли материал для ремонта дома. А чтобы выезд из жилища стал более доступным для женщины, у дверных порогов соорудили скат, расширили дверные проемы. Теперь Анна Федоровна может свободно добраться к любому месту своего участка", - рассказала Екатерина Шешукова.

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Примечательно, что пенсионерке помогают и её ровесницы - М.Ф. Цыронок и З.А. Паршукова. Они с радостью оказывают помощь ей во всех хозяйственных делах, вот и в этот раз женщины убрали на огороде сорняки и посадили картофель.

К доброму делу подключились 15 учащихся поселковой школы, которые посещают летний трудовой отряд "Экологический патруль". Вместе с учителем русского языка и литературы ребята уложили дрова для Н.В. Рогачевой, одиноко проживающей пенсионерке.

Комиинформ
  Ключевые слова: помощь, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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