Средняя заработная плата топ-менеджера в Республике Коми составила 75 тыс. рублей

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала вакансии и резюме, размещенные на сайте hh.ru в проф. области "Высший менеджмент" в Республике Коми в первом полугодии 2017 года, и подготовила актуальный обзор рынка топ-менеджмента в регионе.

Сфера "Высший менеджмент" не входит в топ самых востребованных профобластей у работодателей Республики Коми и занимает лишь 3% рынка вакансий в регионе.

Средняя предлагаемая заработная плата топ-менеджеров в Республике Коми составляет 75 тыс. рублей, что более чем в два раза превышает средний зарплатный показатель по региону (32,5 тыс. рублей).

Наиболее востребованы руководители по таким специализациям, как "Продажи" (37% от общего числа вакансий в проф. сфере "Высший менеджмент") – среднее предложение на hh.ru составило 70 тыс. рублей; "Управление малым бизнесом" (19%) со средней заработной платой 100 тыс. рублей; "Транспорт, логистика" (16%) – 74 тыс. рублей, а также "Администрирование", "Производство" и "Управление персоналом" (по 14%).

Как показывает исследование, 29% топ-менеджеров рассчитывают на заработную плату от 40 до 60 тыс. рублей, примерно четверть (26%) соискателей ожидают до 45 тыс. рублей в месяц, 18% соискателей надеются получать от 60 до 80 тысяч, еще 16% – от 80 до 105 тыс. рублей. Самые же смелые зарплатные ожидания – от 105 тыс. рублей и выше – есть у каждого десятого кандидата на руководящую позицию.

По данным компании HeadHunter Северо-Запад, в июне 2017 года на одну вакансию в сфере "Высший менеджмент" приходилось в среднем 10 резюме, что говорит о повышенном уровне конкуренции в проф. области в пользу работодателя.

"Высокий уровень заработной платы управленцев обусловлен, с одной стороны, специфическими требованиями, которые работодатели зачастую предъявляют к опыту, навыкам, образованию и компетенциям соискателей в проф. области "Высший менеджмент". С другой стороны – сравнительно бОльшей ответственностью, возлагаемой на руководителя любого уровня. Высокий уровень конкуренции в сфере сказывается на растущих потребностях бизнеса. Ужесточаются требования к профильному образованию, опыту работы на аналогичной должности в конкретной отрасли или определенном сегменте, а также знанию иностранных языков. При этом нужно понимать, что реальный доход топ-менеджера может разительно отличаться от указанного в вакансии. Помимо окладной части есть бонусы, премии, компенсации. Интересно, что больше половины работодателей при поиске топ-менеджера не указывают финансовое вознаграждение вовсе, предпочитая вести разговор о размере материальной компенсации на собеседовании", - прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад Ирина Жильникова.

В ходе исследования было проанализировано 86 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями Республики Коми в профсфере "Высший менеджмент" в период с 1 января по 16 июня 2017 года.