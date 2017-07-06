Начальник УМВД России по Сыктывкару: Коллективные жалобы помогут в борьбе с шумными соседями

6 июля 2017 года, 18:03 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Коллективные жалобы помогут в борьбе с шумными соседями. Об этом сообщил начальник УМВД России по Сыктывкару Александр Спиридонов на прямой линии в Общественной приемной главы Коми на тему "Криминогенная ситуация на территории Сыктывкара: что беспокоит жителей города".

Один из вопросов, прозвучавших на прямой линии, касался методов борьбы с шумными соседями. На прямую линию дозвонилась жительница столицы Коми, которая рассказала, что ей и другим жильцам дома не дает по ночам спать шум, раздающийся из расположенного в десяти метрах от дома ночного клуба.

А. Спиридонов пояснил, что в таких случаях по каждому факту нарушения общественного порядка необходимо вызывать сотрудников правоохранительных органов для оформления необходимых документов. Кроме того, жильцы дома могут написать коллективную жалобу в отношении нарушителя и направить ее в полицию.

"В некоторых случаях городская прокуратура сама инициировала судебные дела в отношении нарушителей общественного порядка, - отметил начальник УМВД России по Сыктывкару. – В Сыктывкаре были закрыты несколько питейных заведений, которые располагались в жилых домах. Сейчас в суде рассматривается подобное дело в отношении клуба "СССР", но поскольку он находится не в жилом доме, исход дела предсказать тяжело".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: шум по ночам, суд. СССР, полиция, общественный порядок, ночные клубы
  Рубрика: Право
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