В Усинске судят членов ОПГ, зарабатывавших на незаконной миграции иностранных граждан

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей г. Усинска и г. Печоры. Органом предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой).

По версии следствия, трое жителей Усинска и их знакомый из Печоры в 2015 году решили организовать бизнес по незаконной миграции иностранцев на территорию Республики Коми. За денежные вознаграждения они оказывали содействие иностранным гражданам, в том числе находящимся в Российской Федерации нелегально, в получении документов, предоставляющих право на проживание и осуществление трудовой деятельности. Сообщники изготавливали поддельные миграционные карты, медицинские справки и другие документы. К участию в незаконной деятельности они привлекли чиновницу УФМС России по Республике Коми, которая за взятки на основании заведомо поддельных документов осуществляла фиктивную регистрацию иностранцев. В результате действий сообщников 13 граждан Украины незаконно получили документы, легализующие их пребывание на территории республики.

Уголовное дело в отношении чиновницы миграционной службы г. Печоры, а также по всем фактам фиктивной регистрации иностранцев и изготовления поддельных документов выделены в отдельные производства и переданы по подследственности в соответствующие правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении четверых участников организованной группы направлено для рассмотрения по существу в Усинский городской суд Республики Коми. Расследование по делу осуществлено региональным Управлением ФСБ.

Помимо этого, в настоящий момент расследуется аналогичное уголовное дело, связанное с оформлением гражданам Узбекистана, Азербайджана и Украины поддельных сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации в целях получения документов, предоставляющих право проживать и осуществлять трудовую деятельность на территории нашего государства, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.