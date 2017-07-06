В Коми начата работа по выдаче электронных больничных листов

6 июля 2017 года, 17:05 |
Фото из архива "Комиинформа"

Минздрав Коми подписал соглашение об информационном взаимодействии по обмену сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности с Региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Коми.

Таким образом в регионе начата работа по введению "электронных больничных листов", регламентированная изменениями в федеральном законодательстве, введенными 1 июля этого года.

С июля планируется начать работу по выдаче электронных листков нетрудоспособности в Центральной поликлинике города Сыктывкара, Сыктывкарской городской поликлинике №3 и Эжвинской городской поликлинике. Эти учреждения активно работают в Региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения по вводу информации по листкам нетрудоспособности. До конца года начать работу по выдаче электронных листков нетрудоспособности планируется еще в восьми медицинских организациях региона

Напомним, с 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности можно будет выдавать в электронной форме с письменного согласия пациента. Соответствующий Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ подписал Президент России Владимир Путин. Документ предусматривает оформление больничных листов в электронном виде, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: больничный
  Рубрика: Общество
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