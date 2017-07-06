Полиция Сыктывкара назвала четыре наиболее аварийных участка в городе

В Сыктывкаре наиболее опасными с точки зрений повышенной аварийности являются четыре перекрестка по Октябрьскому проспекту. Об этом сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару Анатолий Юхнин на прямой линии в Общественной приемной главы Коми на тему "Криминогенная ситуация на территории Сыктывкара: что беспокоит жителей города".

Отвечая на вопрос участницы прямой линии о наиболее опасных участках дорог, А. Юхнин пояснил, что с точки зрения повышенной аварийности к ним можно отнести пересечения Октябрьского проспекта с улицами Красных партизан, Малышева, Печорской и Петрозаводской.

"Раньше перекресток Октябрьский проспект – ул. Орджоникидзе также относится к участку повышенной аварийности, однако после того, как там был установлен стационарный рубеж контроля над дорожным движением, ситуация улучшилась", - добавил он.