Подростковая преступность в столице Коми сократилась вдвое

В Сыктывкаре в два раза сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в первом полугодии этого года. Об этом сообщил начальник УМВД России по Сыктывкару Александр Спиридонов на прямой линии в Общественной приемной главы Коми на тему "Криминогенная ситуация на территории Сыктывкара: что беспокоит жителей города".

По его словам, с начала 2017 года несовершеннолетними было совершено 86 преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было зафиксировано 156.

"Профилактика преступности, проводимая среди несовершеннолетних не только органами внутренних дел, но образовательными и медицинскими учреждениями, приносит свои плоды, - отметил он. – Снижение преступности мы фиксируем второй год подряд. Надеемся, что это тенденция сохранится".