В Сыктывкаре на 15% снизилась преступность

В Сыктывкаре в первом полугодии этого года преступность снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник УМВД России по Сыктывкару Александр Спиридонов.

По его словам, уличная преступность снизилась по сравнению с 2016 годом на 22%, а на улицах и в общественных местах - на 10%.

Основная доля преступлений приходится на кражи. Их с начала года было совершено 845. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составило 35%.

Второе место в "рейтинге" преступности занимает мошенничество - 17-18%. На третьем месте – другие виды преступлений.

"Помимо эффективности профилактической работы, снижение преступности связано также с тем, что с начала 2017 года был увеличен размер ущерба, образующего состав уголовного преступления - с тысячи до двух с половиной тысяч рублей, - пояснил А. Спиридонов. – Кроме того, статья "побои" перешла в разряд административных правонарушений".

А. Спиридонов также отметил увеличение роста грабежей, которые выросли на 40%. Рост связано с открытием многочисленных сетевых магазинов "Пятёрочка" и "Магнит", в которых недобросовестные покупатели совершают грабежи.

"Если человек схватил бутылку и на глазах персонала пытается убежать – преступление квалифицируется как грабеж", - пояснил он.