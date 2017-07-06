На одном из участков автодороги Сыктывкар - Ухта меняются требования скоростного режима

Госавтоинспекция Сыктывкара информирует об изменении скоростного режима на участке автодороги Сыктывкар-Ухта, - сообщает ГИБДД.

4 июля 2017 года на участке автодороги Сыктывкар- Ухта от пересечение с улицей 1-ая Промышленная до перекрестка с улицей Весенней были установлены новые запрещающие дорожные знаки (3.24 ПДД РФ) "Ограничение максимальной скорости 60 км/ч". Необходимо отметить, что ранее на указанном участке разрешалось двигаться с разрешенной максимальной скоростью движения- 50 км/ч.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости" предусмотрена административная ответственность в виде:

- превышение установленной скорости более 20 км/ч, но не более 40 км/ч 500 рублей;

- превышение установленной скорости более 40 км/ч, но не более 60 км/ч от 1000 рублей до 1500 рублей;

- превышение установленной скорости более 60 км/ч, но не более 80 км/ч от 2000 рублей до 2500 рублей, или лишение права управления Т/С от 4 до 6 месяцев;

- превышение установленной скорости более 80 км/ч 5000 рублей, или лишение права управления Т/С на 6 месяцев;

- повторное превышение более 40 км/ч, но не более 60 км/ч от 2000 рублей до 2500 рублей;

- повторное превышение установленной скорости более 60 км/ч – лишение права управления на 12 месяцев, а в случае фиксации правонарушения в автоматическом режиме штраф в размере 5000 рублей.