Поселок Заозерье благоустроят за счет "Народного бюджета"

6 июля 2017 года, 15:10 | Сысольский
Фото группы "Сысольский район: вчера, сегодня, завтра" ВКонтакте

В Сысольском районе идет реализация народных проектов в рамках республиканской программы "Народный бюджет".Комиссия отобрала шесть проектов, которые будут реализованы в муниципалитете до конца года. Это "Благоустройство территории п. Заозерье", "Семья: традиции и современность в народно-обрядовом празднике "Гажа валяй", "Установка ПВХ окон в МДОУ "Детский сад № 1 комбинированного вида", "Приобретение и установка уличных тренажеров", "Благоустройство территории возле музея И.А. Куратова", "Ремонт тротуара по ул. Советская".

Сейчас в Заозерье ведутся работы по благоустройству территории поселка с привлечением безработных граждан. В планах вырубка кустарников, проведение работ по устройству водоотводных канав, вывоз грунта, доставка и подсыпка песком дорог, выравнивание профиля дорог.

На нескольких улицах уже произведены вырубка кустарников и устройство водоотводных канав, подсыпка песком дорог. Поселок располагается на сыром заболоченном месте, поэтому водоотводные канавы способствуют осушению земельных участков сельчан.

Согласно установленному порядку прошедшие отбор проекты будут реализованы на территории 102 населенных пунктов до 1 октября текущего года.

Подробнее узнать о ходе реализации народных проектов в формате фото-отчетов можно на странице проекта "Народный бюджет" в социальной сети Вконтакте и в соответствующем разделе портала "Активный регион".

Илья Баканов
  Ключевые слова: народный бюджет, благоустройство
  Рубрика: Общество
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