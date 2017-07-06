В семи районах Коми - режим высокой пожароопасности

Теплая погода на севере Коми стала причиной повышения пожароопасности.

По прогнозу ЦГМС Коми, в связи с теплой и сухой погодой в период 8-9 июля в лесах Ижемского, Ухтинского, Сосногорского, Вуктыльского районов, в период 9-10 июля в лесах Усть-Цилемского, Усинского, Интинского районов ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности (V класса). Чрезвычайно высокая пожароопасность сохранится по 14 июля.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуем ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Не допускать палы сухой растительности и сжигания мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.

В случае обнаружения начинающегося пожара - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его собственными силами и сообщите о возгорании в службу спасения.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.