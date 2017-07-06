Людей с инвалидностью Коми бесплатно обучают работе на компьютере

В Коми в рамках проекта "Образование без границ" люди с инвалидностью обучились компьютерным программам. Бесплатные курсы прошли как сами люди с особыми потребностями здоровья, так и их опекуны и законные представители из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Печоры, Удорского и Усть-Вымского района. Всего - 30 человек, сообщили в Коми ВОИ.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом "Комиинформа" куратор проекта Фёдор Блащук, люди, абсолютно не владевшие ранее навыками работы на компьютере, постепенно начали вникать в этот процесс. Проект в целом активно развивается и очень востребован.

"Относительно первого его этапа могу сказать, что сами участники проекта очень рады, что у них появилась такая возможность, - поделился куратор. - В дальнейшем это может помочь найти работу дистанционно и заняться фрилансом, кто-то сможет развивать свои творческие способности. По итогам проекта некоторые наши ученики сделали свои сайты, подготовили творческие видеоролики".

С июля начнется регистрация новых участников, желающих пройти дистанционное обучение. Программой предусмотрено освоение одного из пяти направлений: Microsoft Office, Corel DRAW, Photoshop, Premiere Pro, разработка интернет-сайтов. Курс обучения - 20 часов на одного человека. К каждому обучающемуся будет прикреплен преподаватель.

Обучение можно пройти на дому. В этом случае ученикам выдадут ноутбуки. Группы до десяти человек будут формироваться на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, а также на базе Сыктывкарского общества инвалидов.

По итогам прохождения обучения будут выдаваться сертификаты государственного образца Сыктывкарского государственного университета. Проект реализуется по всей республике до 30 сентября 2017 года.

Заявки можно отправлять по электронному адресу sgokrovoi@yandex.ru, по телефону Сыктывкарского общества инвалидов 8(8212) 44-13-27. Проект реализуется в рамках президентского гранта.