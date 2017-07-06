Получить загранпаспорт и другие услуги управления по вопросам миграции Коми можно с 30-процентной скидкой

Управление по вопросам миграции МВД по РК оказывает 17 государственных услуг. Шесть из них можно заказать с помощью портала госуслуг. Об этом на прямой линии в Республиканской общественной приемной напомнила начальник отдела УВМ по работе с гражданами Галина Билан. И обойдутся они гражданам на 30% дешевле.

"Если заграничный паспорт стоит три с половиной тысячи, то если заказывать его оформление онлайн, он обойдется примерно в 2 400 рублей. Эта услуга стала доступна с 30 апреля, граждане подают документы в электронном виде", - рассказала Г.Билан.

Помимо получения загранспаспорта нового паспорта, который действует 10 лет, с помощью интернета можно обратиться за документом старого образца, российским паспортом, оформить регистрационный учет, бесплатно получить адресно-справочную информацию. Оформить приглашение для иностранцев в режиме онлайн со скидкой пока нельзя. По этой услуге можно, не выходя из дома, подать заявление и провести оплату. Г.Билан пообещала, что в скором времени эта функция на портале госуслуг заработает в полном объеме.

"Были такие случаи, когда человек подал заявление через портал госуслуг, потом побежал в сберкассу, заплатил там на 30% меньше. Такой вариант не проходит. Чтобы получить скидку, надо проводить оплату через портал", - отметила Г.Билан.