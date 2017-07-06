Получить загранпаспорт и другие услуги управления по вопросам миграции Коми можно с 30-процентной скидкой

6 июля 2017 года, 14:41 |
Фото Ильи Баканова

Управление по вопросам миграции МВД по РК оказывает 17 государственных услуг. Шесть из них можно заказать с помощью портала госуслуг. Об этом на прямой линии в Республиканской общественной приемной напомнила начальник отдела УВМ по работе с гражданами Галина Билан. И обойдутся они гражданам на 30% дешевле.

"Если заграничный паспорт стоит три с половиной тысячи, то если заказывать его оформление онлайн, он обойдется примерно в 2 400 рублей. Эта услуга стала доступна с 30 апреля, граждане подают документы в электронном виде", - рассказала Г.Билан.

Помимо получения загранспаспорта нового паспорта, который действует 10 лет, с помощью интернета можно обратиться за документом старого образца, российским паспортом, оформить регистрационный учет, бесплатно получить адресно-справочную информацию. Оформить приглашение для иностранцев в режиме онлайн со скидкой пока нельзя. По этой услуге можно, не выходя из дома, подать заявление и провести оплату. Г.Билан пообещала, что в скором времени эта функция на портале госуслуг заработает в полном объеме.

"Были такие случаи, когда человек подал заявление через портал госуслуг, потом побежал в сберкассу, заплатил там на 30% меньше. Такой вариант не проходит. Чтобы получить скидку, надо проводить оплату через портал", - отметила Г.Билан.

Илья Баканов
  Ключевые слова: экономия, интернет, госуслуги
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:57 06.07.2017
Общественный совет при МВД Коми контролирует слияние миграционной службы с полицией
09:42 06.07.2017
Опыт Усть-Вымской и Усть-Куломской ЦРБ по реорганизации перенесут на другие медучреждения Коми
21:05 05.07.2017
Жителям Койгородского района обещали вернуть возможность регистрации транспортных средств в райцентре


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

3 июля

Освобождение Минска, 1944 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus