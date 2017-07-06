Поезд "Сияние Севера" продается

6 июля 2017 года, 13:30 |
Turcentrkomi.com

Вагоны повышенной комфортности, находящиеся в собственности Республики Коми, выставлены на продажу

Реализация поезда проводится в соответствии со статьей 32.1 федерального закона от 21.01.2001 № 178-ФЗ путём проведения аукциона в электронной форме.

Вагоны составляют вместе туристический поезд "Сияние Севера" и представляют собой:

- вагон с 6 купе класса "Бизнес";

- вагон с 5 купе увеличенного размера класса "Люкс";

- вагон-ресторан на 24 посадочных места;

- вагон-салон на 6 VIP пассажиров.

Начальная цена продажи составляет 250 700 000 рублей.

Информация о проведении аукциона в электронной форме размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Минимущества Республики Коми (www.agui.rkomi.ru).

Торги проводятся посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ" торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, номер извещения SBR012-1706280004.1.

Срок приёма заявок на участие в аукционе с 30.06.2017 г. по 04.08.2017 г. Аукцион в электронной форме состоится в 11час. 00 мин. 9 августа 2017 года.

Начальная цена продажи определена по результатам отчета о рыночной стоимости имущества и составляет 250 700 000 рублей.

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Подача заявки на участие осуществляется посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ" торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" из личного кабинета претендента, сообщает пресс-служба Минимущества РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: продажа, поезд
  Рубрика: Экономика
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