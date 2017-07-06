Участникам "Инноватики" рассказали о современных технологиях в медицине

Площадка "Молодежное самоуправление" стала одним из центров инноваций образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017". Накануне там прошла презентация студенческого проекта по созданию прибора для реабилитации пациентов травматологий. О разработке рассказали куратор площадки Олег Бекетов и эксперт, аспирант СГУ им.П.Сорокина Михаил Ласёк.

Образовательное направление "Молодежное самоуправление" форума "Инноватика", по словам его куратора Олега Бекетова, учит молодежь разговаривать с властными структурами. Разбирая то, какими в принципе могут быть молодежные советы и объединения, как добиться от государства финансовой поддержки на реализацию своих проектов, эксперты площадки напоминают своим слушателям: "Вы можете говорить громко, вас должны услышать".

"Время грантов подходит к концу, и государство сейчас больше настроено на то, чтобы отдавать часть социальных услуг в частный сектор, чтобы молодежь могла брать эти деньги и использовать их не просто какие-то фестивали, а именно нарабатывать опыт, нести ответственность", - пояснил куратор направления Олег Бекетов.

В качестве успешного примера одного из проектов на форуме была представлена разработка группы студентов Сыктывкарского государственного университета им.П.Сорокина по созданию отечественного аналога прибора для реабилитации пациентов после переломов. Руководит группой аспирант вуза Михаил Ласёк. Пример его совместной со студентами работы – тоже молодежное самоуправление, только не по территориальному, а по интеллектуальному признаку.

"У него шикарный проект: восемь человек полтора года разрабатывают отечественный аналог медицинского прибора для реабилитации пациентов после переломов. Все участники проекта потом должны будут войти в право интеллектуальной собственности. Мы представляли итог годовой работы, рабочую модель. Сейчас этот аппарат представляет собой устройство с кучей проводов, Михаил Ласёк делает интерфейс для беспроводного управления аппаратом. Медицинские сестры уже смогут обслуживать не три таких аппарата, а сразу десять. В условиях кадрового голода в медицине это очень важно", - сообщил Олег Бекетов.

По словам самого куратора студенческой группы Михаила Ласёка, разработка почти готова, осталось пройти тесты и "немного допилить напильником". После внедрения разработки в производство Минздрав сможет отказаться от зарубежных устаревших оригиналов аппарата, перейдя на отечественный улучшенный аналог.

"Молодежь на территории – это одна система взаимодействия, проект Михаила – это другая система. Он сам растет как преподаватель, и его студенты должны по легенде после окончания вуза дальше найти работу с этим аппаратом. Нам в этот аппарат осталось, условно говоря, подшипников добавить, и отправить его на сертификацию. Все это идет сквозь курсовые, дипломные работы. Самое главное, что в проекте участвуют студенты разных направлений, получается такое внутристуденческое взаимодействие. Обычно это развито слабо", - пояснил Олег Бекетов.

Уже сегодня на площадке выступят заместитель руководителя администрации Ухты Марина Метелева и руководитель проекта "У.М.Н.И.К." Виктор Филипчук. Эксперты расскажут, как искать финансирование на проекты и технические идеи