Зеленый листопад, который наблюдается вот уже несколько дней, встревожил жителей Сыктывкара. В социальных сетях горожане обмениваются снимками и высказывают предположения о том, какие причины могли вызвать листопад в начале июля, включая идеи о климатическом оружии, которое недруги испытывают на России.

Как сообщила "Комиинформу" заведующая лаборатории геоботаники и сравнительной флористики института биологии Коми научного центра УрО РАН Елена Патова, основной причиной "зеленого листопада" является аномальное лето.

"Деревья накопили зеленую массу, однако из-за нехватки тепла и солнца им не хватает ресурсов для фотосинтеза и, как следствие, питательных веществ, - высказала предположение биолог. - Тот минимум зеленой массы, которое дерево может обеспечить, оно сохраняет, остальную листву сбрасывает".

По словам собеседницы агентства, еще одной причиной листопада могут стать различные грибковые заболевания деревьев, например, фитофтора, вызванные высокой влажностью.

Также ученые лаборатории физиологии растений высказали предположение о том, что повышенная хрупкость места соединения листа со стеблем вызвана аномальными погодными условиями.

"Возможно, что существуют и более глубинные причины сброса зеленой массы, чтобы выяснить их, необходимо провести детальное исследование", - добавила Е. Патова.