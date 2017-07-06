Аномальное лето стало причиной "зеленого листопада" в начале июля

6 июля 2017 года, 12:31 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Зеленый листопад, который наблюдается вот уже несколько дней, встревожил жителей Сыктывкара. В социальных сетях горожане обмениваются снимками и высказывают предположения о том, какие причины могли вызвать листопад в начале июля, включая идеи о климатическом оружии, которое недруги испытывают на России.

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Как сообщила "Комиинформу" заведующая лаборатории геоботаники и сравнительной флористики института биологии Коми научного центра УрО РАН Елена Патова, основной причиной "зеленого листопада" является аномальное лето.

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"Деревья накопили зеленую массу, однако из-за нехватки тепла и солнца им не хватает ресурсов для фотосинтеза и, как следствие, питательных веществ, - высказала предположение биолог. - Тот минимум зеленой массы, которое дерево может обеспечить, оно сохраняет, остальную листву сбрасывает".

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По словам собеседницы агентства, еще одной причиной листопада могут стать различные грибковые заболевания деревьев, например, фитофтора, вызванные высокой влажностью.

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Также ученые лаборатории физиологии растений высказали предположение о том, что повышенная хрупкость места соединения листа со стеблем вызвана аномальными погодными условиями.

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"Возможно, что существуют и более глубинные причины сброса зеленой массы, чтобы выяснить их, необходимо провести детальное исследование", - добавила Е. Патова.

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Геня Джавршян
  Ключевые слова: зеленый листопад, деревья
  Рубрика: Экология
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