На Усинском нефтяном месторождении введена в эксплуатацию парогенераторная установка производительностью 20 тонн пара в час

ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию парогенераторную установку производительностью 20 тонн пара в час на Усинском нефтяном месторождении в Республике Коми.

Это первая серийная парогенераторная установка, разработанная совместно специалистами Компании и отечественными машиностроителями в рамках реализации программы импортозамещения при обустройстве месторождений.

Газотурбинные установки и паровые котлы-утилизаторы, сделанные в России, также стали основными элементами построенного энергоцентра "Ярега" мощностью 75 МВт, предназначенного для выработки электроэнергии и пара для объектов нефтедобычи и нефтепереработки Компании.

ЛУКОЙЛ располагает значительными запасами высоковязкой нефти, разработка которых связана с применением паротеплового и пароциклического воздействия на пласт. Тиражирование современных решений в области генерации электроэнергии и пара позволяет повысить эффективность освоения залежей, сообщает пресс-служба компании.