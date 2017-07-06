На Усинском нефтяном месторождении введена в эксплуатацию парогенераторная установка производительностью 20 тонн пара в час

6 июля 2017 года, 13:45 | Усинск

ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию парогенераторную установку производительностью 20 тонн пара в час на Усинском нефтяном месторождении в Республике Коми.

Это первая серийная парогенераторная установка, разработанная совместно специалистами Компании и отечественными машиностроителями в рамках реализации программы импортозамещения при обустройстве месторождений.

Газотурбинные установки и паровые котлы-утилизаторы, сделанные в России, также стали основными элементами построенного энергоцентра "Ярега" мощностью 75 МВт, предназначенного для выработки электроэнергии и пара для объектов нефтедобычи и нефтепереработки Компании.

ЛУКОЙЛ располагает значительными запасами высоковязкой нефти, разработка которых связана с применением паротеплового и пароциклического воздействия на пласт. Тиражирование современных решений в области генерации электроэнергии и пара позволяет повысить эффективность освоения залежей, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ
  Ключевые слова: технологии, Лукойл
  Рубрика: Экономика
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