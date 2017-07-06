В Сыктывкаре отметят День семьи, любви и верности

Уже в эту пятницу, 7 июля, Сыктывкар отметит Всероссийский день семьи, любви и верности. Праздничное мероприятие пройдет на площадке возле городского бассейна (под часами). Начало в 15 часов.

Праздничные мероприятия по случаю Всероссийского дня семьи, любви и верности проводятся практически во всех городах России. Сыктывкар уже много лет поддерживает эту славную традицию.

Организаторы приглашают сыктывкарцев и гостей города отпраздновать чудесный семейный праздник! Вас ждут семейные игры и конкурсы, мастер-классы, семейный фестиваль, награждение лучших семей республики.

Изюминкой праздника станет конкурс детского костюма в ромашковом стиле. Самых активных и креативных ждут призы и сладости.

В программе:

15.00 – Открытие праздника. Приветственные слова ведущих.

15.00 ‒ 17.00 ‒ Работа семейных мастерских, мастер-классов, игровых площадок.

Семейные мастерские: "Бабочка-затейница", "Ромашковые украшения", "Цветок из фетра", "Смайлики", "Семейная автомастерская", оригами "Голубь".

Мастер-классы: "Семейный оберег", "Чудо-ниточка", "Аквагрим", "Ромашки", "Воздушные фантазии".

Игровые площадки: "Шоу мыльных пузырей", "Парашют с мячом", "Кольцеброс", "Косичка", "Туннель", "Суммоисты", "Гигантский боулинг", "Полоса препятствий".

15.15 ‒ Приветственное слово министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми И. В. Семяшкина. Вручение медалей "За любовь и верность" 8 семьям г. Сыктывкара.

15.30 ‒ Встреча 3 пар молодоженов, заключающих брак 07.07.2017 года. Приветственное слово главы администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" В. В. Козлова. Вручение подарков молодоженам. Танец молодоженов.

15.50 ‒ Фестиваль семейного творчества. Выступления 5 семей республики и танцевальных и вокальных коллективов Сыктывкара.

16.45 ‒ Приветственные слова и вручение подарков семьям - участникам фестиваля и семейных мастерских.

17.10 ‒ Конкурс детского костюма в ромашковом стиле. Показ ромашковой моды. Награждение участников.

17.20 – Выступления творческих коллективов. Поздравления от спонсоров.

17.30 ‒ Заключительные слова ведущих, финальная песня.

***Всероссийский день семьи, любви и верности является одной из важных социально значимых дат, почитаемых многими жителями нашей республики. Начиная с 2009 года, в честь этого праздника каждый год в столице Коми проходят увлекательные и запоминающиеся мероприятия: забег малышей в ползунках, финал республиканского конкурса "СуперПапа", Парад-конкурс семей, акция "Живой микрофон", трогательная встреча молодоженов и прочие. Праздник полюбился жителям и гостям столицы Коми и стал по-настоящему народным.

Организаторы – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Региональный центр развития социальных технологий.