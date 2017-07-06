Монди СЛПК помог в установке наплавного моста через Вычегду

Понтонный мост через Вычегду соединил два муниципалитета Коми – Корткеросский и Усть-Куломский районы. Водный объект торжественно открыли вчера, 5 июля.

По этому случаю на границе двух сельских районов устроили праздник, с выступлениями самодеятельных национальных коллективов и застольем на берегу реки.

Как рассказал после церемонии открытия глава администрации Корткеросского района Василий Гончаренко, в декабре прошлого года администрация обратилась к руководству архангельской судостроительной компании с идеей возведения наплавного моста.

Объект удалось поставить на воду буквально за полгода. Обошелся он в 23 миллиона рублей.

Руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан подчеркнул: новый наплавной мост серьезно упростил и сократил путь в Сыктывкар более шести тысячам жителей района.

Переправа в районе Аныба сегодня одна из самых современных в Коми. Здесь работает освещение, а по мосту могут переезжать тяжеловесы грузоподъемностью до 80-ти тонн.

В софинансировании социально значимого проекта участвовала компания Монди СЛПК. По информации компании, на понтонный мост через Вычегду возле села Аныб в рамках социального партнерства было выделено 2 миллиона 432 тысяч рублей.

"По роду своей работы мы общаемся с местным населением , в том числе и Усть-Куломского и Корткеросского районов. Мы знаем, какое значение имеет установленный мост для жителей Кереса, Эжола, Лаборема, Уръеля, Аныба, Руча, Деревянска, это почти круглогодичное транспортное сообщение, - прокомментировала вчерашнее событие начальник отдела сертификации и экологии Службы лесопользования Управления лесообеспечения Монди СЛПК Марина Королева. - Ожидается не только транспортная доступность , но и как результат – развитие территорий, малого и среднего бизнеса. Участие в этом проекте - один из ярких примеров адресной помощи населению районов, где работает компания".

*** АО "Монди СЛПК" ведет деятельность в семи муниципалитетах республики. Ежегодно компания подписывает соглашение о социальном партнерстве с районами, которые получают средства на развитие предпринимательства (60% от общей суммы) и поддержку социальной сферы (40%). В 2017 году на эти цели предприятие направит более 45 млн. рублей.