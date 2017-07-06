Прокуратура Коми намерена обжаловать приговор Михаилу Брагину

6 июля 2017 года, 13:05 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Прокуратура Коми обжалует приговор депутату Госсовета региона Михаилу Брагину.

У надзорных органов есть несколько дней для подачи апелляционной жалобы, которая сейчас находится в процессе составления. Эту информацию "Комиинформу" подтвердили в прокуратуре.

Напомним, 29 июня парламентария приговорили к штрафу 2,5 млн. рублей. По статье 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") М.Брагин был оправдан.

Суд признал И.Брагина виновным по ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп") и приговорил к штрафу в размере трех миллионов рублей и лишению занимать государственные и муниципальные должности три года.

В тот же день стало известно, что, согласно решению суда, депутатство Михаила Брагина будет прекращено досрочно.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, коми, Госсовет, брагин
Персоны: Брагин Михаил Анатольевич
  Рубрика: Право
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