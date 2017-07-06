Общественный совет при МВД Коми контролирует слияние миграционной службы с полицией

Председатель Общественного совета при МВД по Коми Галина Киселёва считает, что нужно всерьез заняться тем, чтобы для сотрудников управления по вопросам миграции были созданы нормальные условия работы по оказанию государственных услуг. Об этом она заявила в ходе прямой линии, прошедшей в Республиканской общественной приемной.

В связи с переводом миграционной службы в систему МВД общественники серьезно следят за тем, как происходит этот процесс, не принесла ли эта оптимизация негативных последствий как для получателей услуг, так и для работников.

"Мы ездили по районам, заходили в помещения миграционной службы, беседовали с людьми. Никто не жаловался. Они хорошо относятся и к самой службе, и качество услуг не вызывает нареканий. Но помещения в районах очень тесные. Огромное количество дел, даже сложить их где-то тяжело. А ведь это сказывается на качестве работы", - отметила Г.Киселёва.

В эжвинском отделении управления, новом просторном помещении, другая проблема – у посетителей нет возможности копировать документы. Людям приходится бегать в расположенную рядом библиотеку и платить за это. Общественница уверена, что это вполне решаемый вопрос. Начальник отдела по работе с гражданами УВМ МВД по РК Галина Билан обещала этим заняться. Она сообщила, что особых проблем в связи с переходом службы под крыло МВД нет, "как работали, так и работаем".

Есть и положительные моменты в организации обслуживания населения. Активно вводится электронная запись. Сотрудники помогают посетителям ее освоить. Таким образом проблема очередей решается.

Впрочем, звонок из Усинска опроверг эту тенденцию. Там очереди все еще актуальны. Местная жительница поинтересовалась, не планируется ли расширение штата в отделении, что могло бы решить проблему. Г.Билан ответила, что накануне прямой линии связывалась с Усинском, и там ей ответили, что "особых очередей у них нет".

А вот Г.Киселева об этой проблеме знает, как и министр внутренних дел РК Виктор Половников. Ситуацию с отделением в Усинске, где действительно много приезжих из других стран, проанализируют и определят наиболее оптимальный способ решения.