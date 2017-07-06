Министр сельского хозяйства России вынес благодарность "Птицефабрике "Зеленецкая"

6 июля 2017 года, 11:47 | Сыктывдинский
Фото rkomi.ru

Министр сельского хозяйства России Андрей Ткачев вынес благодарность АО "Птицефабрика "Зеленецкая". В ведомственной награде министр оценил вклад предприятия в выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности страны, а также стабильное развитие производства свинины, перерабатывающей промышленности и создание конкурентоспособных специализированных мощностей.

Награду генеральному директору АО "Птицефабрика Зеленецкая" Николаю Черному вручил заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов в Москве, на заседании общего собрания Национального союза свиноводов.

Участники собрания – руководители крупных свиноводческих предприятий России обсудили актуальные проблемы отрасли, среди них – ближайшие перспективы мясного рынка в стране, экспортный потенциал России и изменение поведения потребителей на рынке мяса.

До 2020 года производство свинины в России увеличится на 600 тыс. тонн в убойном весе, а доля топ-20 компаний сектора вырастет с нынешних 60% до 75%, что будет соответствовать мировой тенденции.

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По расчетам Национального союза свиноводов, к 2020 году около 85% свинины в промышленном секторе будет производиться на новых предприятиях, 12% — на модернизированных, технический и технологический уровень которых будет соответствовать мировым стандартам.

На "Птицефабрике "Зеленецкая" валовое производство свинины в живом весе с 2014 по 2016 годы выросло с 3 479,8 тонн до 5 344,4 тонн.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Птицефабрика Зеленецкая, благодарность
  Рубрика: Экономика
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