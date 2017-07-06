На нескольких улицах Сыктывкара на неделю перекроют движение

6 июля 2017 года, 10:43 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

ПАО "Т Плюс" сообщает: в Сыктывкаре будет ограничено движение автотранспорта по улицам Громова и Советской.

"Сыктывкарские тепловые сети" Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" информируют, что в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях с 6 июля по13 июля 2017 года будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по ул. Громова, в районе д. №56, и д.№90.

Также с 7 июля по14 июля 2017 года будет ограничено движение автотранспорта на всю ширину проезжей части по ул. Советской, в районе д. №38.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дороги
  Рубрика: Общество
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