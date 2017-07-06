Уполномоченный по правам предпринимателей в Коми: "Эффективной поддержкой предпринимательства станет снижение стоимости кредитов"

6 июля 2017 года, 10:29 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Москве на площадке Аналитического центра при правительстве России прошел Деловой форум "Стратегическое партнерство государства и бизнеса: механизмы государственной поддержки предпринимательства". В форуме приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми Игорь Бобков, руководство ООО "Клинико-Лабораторный Центр".

Цель форума – более точно и предметно сориентировать бизнес во всем многообразии существующих механизмов и инструментов, нацеленных на развитие частного предпринимательства. Участникам форума была представлена возможность "из первых уст" узнать о реальных методах государственной поддержки, предлагаемых институтами развития, Госкорпорациями, крупнейшими фондами, получить точное представление о том, куда, как и за какой именно поддержкой лучше обращаться.

Участниками форума стали российские бизнесмены, а также представители государственных институтов развития и других структур, оказывающих поддержку предпринимательству.

В рамках форума также прошли встречи представителей фондов и институтов развития с предпринимателями, экспертные консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам.

Как сообщил в комментарии "Комиинформу" Уполномоченный по правам предпринимателей в Коми Игорь Бобков, по общему мнению участников форума, рынок углеводородов в ближайшие 15-20 лет расти не будет, а потому необходимо развивать бизнеса за счет предпринимательства.

"Необходимо поддерживать все формы предпринимательства, а особенно, производство и переработку, - отметил собеседник агентства. – Предприниматели нуждаются в поддержке государства. Наиболее эффективной помощью станет снижение стоимости кредитов. Кроме того, малый бизнес нуждается в образовательных программах".

Российский экономист, советник Президента по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев сообщил, что доля инвестиционных кредитов в российских банках составляет всего 7,8%.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: москва, деловой форум
  Рубрика: Экономика
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