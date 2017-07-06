В Инте вынесен приговор директору трех управляющих компаний

Директор ООО "Малахит", ООО УК "Невада-Сервис" и ООО "Наш город" осуждена за растрату, злоупотребление полномочиями, уклонение от уплаты по решению суда кредиторской задолженности и невыплату заработной платы.

Интинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора и учредителя управляющих компаний ООО "Малахит", ООО УК "Невада-Сервис" и ООО "Наш город". Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 177 УК РФ (злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в крупном размере).

Судом установлено, что с января по июнь 2015 года директор ООО "Малахит" не выплатила 21 работникам предприятия заработную плату на сумму свыше 800 тыс. рублей. При этом зарплату себе женщина начисляла и получала своевременно.

Будучи директором ООО УК "Невада-Сервис" с 2011 по 2015 гг. уклонилась от выполнения договорных обязательств и не перечислила ОАО "ТГК-9" денежные средства в размере свыше 6 млн рублей, собранные с потребителей за поставленные услуги отопления и водоснабжения. В это же время она игнорировала обязанность по исполнению решений Арбитражного суда Республики Коми о взыскании с ООО УК "Невада-Сервис" в пользу ОАО "ТГК-9" свыше 31 млн рублей.

С 2011 по 2015 год, выступая директором ООО УК "Невада -Сервис" и ООО "Наш город", она выставила нанимателям жилых помещений, входящих в состав муниципального жилфонда, счета по оплате за наем на общую сумму свыше 1 млн рублей. Наниматели оплатили 727 тыс. рублей, однако в местный бюджет по указанию директора было перечислено лишь 204 тыс. рублей, а остальные деньги руководитель израсходовала на текущую деятельность предприятий.

В ходе судебного заседания директор вину признавала частично, однако в последнем слове полностью раскаялась.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и штрафом в размере 120 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Инте СУ СКР по Республике Коми.

В ходе расследования уголовного дела долг по зарплате перед работниками ООО "Малахит" был погашен. Иски о возмещении вреда. причиненного иными преступными деяниями осужденной заявлены в порядке гражданского судопроизводства, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.