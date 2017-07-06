Опыт Усть-Вымской и Усть-Куломской ЦРБ по реорганизации перенесут на другие медучреждения Коми

Общественный совет при Минздраве Коми изучил положительный опыт реорганизации медучреждений Усть-Вымского и Усть-Куломского районов

Члены Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Коми провели выездное заседание по подведению итогов реорганизации медучреждений региона и обсуждению планов по проведению подобных мероприятий.

Заседание прошло в Усть-Вымской центральной районной больнице, которая прошла процедуру реорганизации в 2015 году путем присоединения к ней Жешартской районной больницы в качестве структурного подразделения.

В рамках мероприятия общественники смогли на месте оценить изменения, произошедшие с реорганизацией учреждения.

В частности, благодаря изменению порядка работы улучшилось обеспечение узкими специалистами: врачи стали ездить в Жешарт без договорных отношений. Также повысились объемы оказания медицинской помощи у ряда специалистов, нормализовался отпускной период, при этом объем предоставляемых медицинских услуг в районе сохранился. Повысилась и взаимозаменяемость персонала в подразделениях скорой медицинской помощи, в которой также введена единая диспетчерская служба по приему вызовов.

Кроме того, улучшился процент выполнения плана профилактических осмотров, диспансеризации.

На заседании отметили, что есть положительный опыт и в части совершенствования материально-технического обеспечения. На сегодняшний день передвижные флюорограф и маммограф, оборудование для бронхоскопических исследований, другое дорогостоящее оборудование используется в подразделениях на территории района более эффективно и без договорных отношений.

У граждан появилась возможность получения медпомощи в любой из поликлиник района без открепления от своей. Кроме того улучшилось лекарственное обеспечение: стали проводиться единые аукционы.

Подобные изменения коснулись и работы Усть-Куломской центральной районной больницы, которая была реорганизована путем присоединения к ней Помоздинской районной больницы также в 2015 году.

Как отметили члены Общественного совета Минздрава Коми, реорганизация двух больниц привела к единой нормативной базе, к единому реестру прикреплённого населения, рационализации бюджетных затрат, единому документообороту. В республике получен и принят положительный опыт оказания медицинской помощи в районах, что привело к значительному снижению смертности, улучшению показателей здоровья, улучшению качества оказания медицинской помощи и доступности в целом.

После подведения итогов и оценки опыта учреждений, прошедших реорганизацию, члены Общественного совета рассмотрели предложения по изменению порядка работы других медорганизаций с учетом опыта Усть-Вымской и Усть-Куломской ЦРБ.

К обсуждению активно подключились представители администрации Усть-Вымского района и представители муниципального Общественного совета, сообщает пресс-служба ведомства.