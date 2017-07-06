Спасти ребенка: Павлу Жучеву за день марафона собрано 180 тысяч рублей

6 июля 2017 года, 12:50 | Сыктывкар, Удорский
Фото Антона Пархачёва

За день благотворительного марафона "Спасти ребенка" 14-летнему Павлу Жучеву из Благоево Удорского района Коми удалось собрать чуть более 180-ти тысяч рублей.

Как сообщили "Комиинформу" в фонде "Сила Добра", благотворительными смс на номер 7715 с текстом "коми" для Павла Жучева собрано 136 тысяч 385 рублей. Еще 43 тысячи 757 рублей поступило на счет общественной организации.

В мае мальчику поставили диагноз - идиопатическая апластическая анемия. Это тяжелое гематологическое заболевание, обусловленное недостаточной функцией костного мозга. Симптоматика и проявления заболевания таковы, что если в свое время не проводить лечение, больной погибнет от того, что костный мозг не вырабатывает достаточное количество элементов. Без лечения больные тяжелыми формами апластической анемии погибают в течение нескольких месяцев. При современном адекватном лечении прогноз хороший.

Существуют два способа лечения - трансплантация костного мозга и химиотерапия. Сейчас мальчик с родителями находится в отделении онкогематологии Республиканской детской клинической больницы.

Как помочь Павлу Жучеву:

Если у вас есть желание и возможность помочь Павлу, вы можете воспользоваться реквизитами фонда "Сила добра" и инструкциями онлайн-банков и банкоматов по ссылке. Важно обязательно в назначении платежа указать : благотворительный взнос для Павла Жучева.

Вы можете перевести денежные средства на расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать его целевое назначение:
- если пожертвование предназначено конкретному ребенку, на которого открыт сбор (см. Наши дети), обязательно следует вписать:

Благотворительный взнос (пожертвование) для Ф.И. ребенка;
- если Вы жертвуете на проект фонда (см. Наши проекты), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для название проекта

Ниже представлены банковские реквизиты фонда, инструкции по переводу средств посредством банкомата или интернет-банка приведены под текстом.

Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра"
Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"
ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550
Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:
Р/с 40703810028000008645
К/с 30101810400000000640
БИК 048702640
Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:
Р/с 40703810810040009449
К/с 30101810300000000811
БИК 044030811

Пожертвовать через СМС:

Есть возможность отправки SMS с номера любого мобильного оператора на единый номер 7715. Этот способ доступен в периоды проведения фондом адресных акций по сбору средств (см. проект Спасти ребенка).

Текст для отправки SMS в пользу нашего фонда — коми пробел сумма (например, "коми 100").
Подробности работы сервиса можно узнать на специализированном сайте sms7715.ru, который создан Национальным благотворительным фондом.

Номер благотворительных смс 7715 будет работать весь июль.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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