В Ухте нерадивая мать пыталась спастись бегством от судебных приставов

Ухтинским судебным приставам пришлось догонять должника, которая пыталась избежать мер принудительного характера в связи с задолженностью по алиментам в размере более 700 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов по г. Ухте на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданки Г. задолженности по алиментам в размере 766 тысяч рублей на содержание несовершеннолетних детей. В связи с тем, что в срок для добровольного исполнения задолженность по алиментам уплачена не была, местонахождение должника не известно, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об объявлении гражданки Г. в розыск.

В рамках разыскного дела судебный пристав по розыску проверял информацию, полученную от граждан, которые опознали должницу по фотографии на стенде отдела судебных приставов по г. Ухте. Как выяснилось, гражданка Г. ведет асоциальный образ жизни и подрабатывает уборщицей в одном из продуктовых магазинов города.

С целью проверки информации судебный пристав по розыску С. С. Никишин опросил продавцов магазина, которые подтвердили данный факт. С раннего утра возле магазина было организовано наблюдение за гражданкой. Через некоторое время к магазину подошли двое, одна из которых, предположительно, являлась разыскиваемой. При проверке документов этот факт подтвердился.

Судебный пристав по розыску разъяснил гражданке Г. требования по исполнительному документу, а также уведомил о необходимости проехать в отдел судебных приставов для отобрания объяснений. В свою очередь, должник попросила закончить работу в магазине, чтобы получить заработную плату, на что судебный пристав дал согласие, пока к месту едет служебная машина.

Воспользовавшись тем, что судебный пристав расспрашивал продавца магазина, должница "пустилась наутек". Скрыться гражданке Г. не удалось. Судебный пристав по розыску догнал нерадивую мать и препроводил до машины, на которой она была доставлена в отдел судебных приставов по г. Ухте. Женщина была опрошена судебным приставом-исполнителем, ведущим исполнительное производство, и предупреждена по ст. 5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 ч. 1 УК РФ .

Таким образом, в ходе проведенных разыскных мероприятий установлено фактическое местонахождение должника, разыскное дело прекращено.