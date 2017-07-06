Под Ухтой в дорожной аварии погиб мотоциклист

6 июля 2017 года, 7:40 | Ухта
Фото Антона Пархачева

Под Ухтой в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Об этом "Комиинформу" сообщили в учреждении "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Звонок в спасотряд раздался около 23 часа. Звонившие сообщили, что на автодороге Ухта - поселок Дальний на проезжей части опрокинулся мотоцикл.

Специалисты выехали на место в 22:55. Спасательная операция длилась около часа.

Спасатели оказывали реанимационные действия водителю 1974-го года рождения, помогая бригаде скорой помощи. Однако мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, трагедия, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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