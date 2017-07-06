Под Ухтой в дорожной аварии погиб мотоциклист
6 июля 2017 года, 7:40 | Ухта
Под Ухтой в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Об этом "Комиинформу" сообщили в учреждении "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.
Звонок в спасотряд раздался около 23 часа. Звонившие сообщили, что на автодороге Ухта - поселок Дальний на проезжей части опрокинулся мотоцикл.
Специалисты выехали на место в 22:55. Спасательная операция длилась около часа.
Спасатели оказывали реанимационные действия водителю 1974-го года рождения, помогая бригаде скорой помощи. Однако мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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