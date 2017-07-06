В Ухте начал работу скульптурный симпозиум "Север в трех измерениях"

4 июля на Комсомольской площади г. Ухты прошла торжественная церемония открытия скульптурного симпозиума "Север в трех измерениях".

Скульптурный симпозиум проходит в рамках празднования 50-летнего юбилея ООО "Газпром трансгаз Ухта" и подготовки к 100-летнему юбилею Республики Коми. Организаторами проекта выступили ООО "Газпром трансгаз Ухта", администрация МОГО "Ухта" и Коми региональное отделение Союза художников России.

С приветственным словом к жителям города обратились заместитель генерального директора ООО "Газпром трансгаз Ухта" Дмитрий Волков, первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константин Баранов, руководитель администрации Ухты Магомед Османов, председатель Коми регионального отделения в Коми "Союз художников России" Фарук Бурангулов, куратор Симпозиума, член Союза художников России Ольга Орлова.

"Наша главная цель – создать и подарить родному городу новые достопримечательности, создать серию скульптур, которые украсят и наполнят новым смыслом мир вокруг нас. С огромным уважением к прошлому и настоящему нашего региона, мы говорим об Ухте, как о городе, привлекательном как для его жителей: детей, молодежи, взрослого поколения, так и для гостей. Уверен, этот благотворительный проект найдет отклик в душе каждого", - обратился к жителям Ухты Дмитрий Волков.

Хорошим началом подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Республики Коми назвал симпозиум Константин Баранов. Он пожелал участникам плодотворной работы и исполнения их творческого замысла в камне.

Магомед Османов, как член оркомитета симпозиума, отметил положительную многолетнюю тенденцию взаимодействия города и газовиков, одним из примеров которой стал скульптурный симпозиум. Результаты этого события позволят сохранить в памяти жителей и гостей свои впечатления об Ухте, как о настоящей Жемчужине Севера.

Представители трех столиц нашей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара - встретились в Ухте для воплощения такой нужной и красивой идеи, как создание новых достопримечательностей региона. Этот факт отметил Фарук Бурангулов, призвав всех присутствующих не быть равнодушными и поддерживать творчество во всех его видах.

"Скульптура – это искусство осязаемое, искусство трех измерений. Созданные в рамках симпозиума скульптуры преобразуют пространство Севера. Название проекта очень ёмко отражает эту идею – ширина, высота, глубина. Высота неба и гор, высота человеческого преодоления, ширина северных просторов и тундры, глубина человеческой души. И не случайно, что этот проект появился в Ухте и был предложен Обществом "Газпром трансгаз Ухта". Это продолжение замечательной традиции города – организации экопространств скульптуры. Это будет красивая история, к которой мы все сможем прикоснуться", - рассказала Ольга Орлова.

В творческий проект приглашены скульпторы из г. Сыктывкара (Александр Выборов, Сергей Разманов), г. Санкт-Петербурга (Ольга Панкратова, Борис Сергеев, Николай Краюхин, Александр Хромых, Михаил Евдокимов, Мария Апрасиди, Дмитрий Турбасов), г. Москвы (Илья Мишанин). Итогом творчества мастеров станут 10 скульптур, выполненных из мрамора, гранита и современных материалов. Монументальные произведения разместят на территории МОГО "Ухта": Комсомольскую площадь украсит скульптура "Романтики", еще один объект будет установлен на территории православного храма "Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми Просиявших", остальные скульптуры разместят на Набережной Газовиков возле нового административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта".

Праздник продолжила концертная программа республиканских и ухтинских коллективов и исполнителей. На сцене выступили: заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Альфия Коротаева, группа "Джокерс", участники фестиваля "Факел", талантливая ухтинская молодежь - солистка Юлия Лебедь и джаз бэнд "BILLIE'S BOUNCE".