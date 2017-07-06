На форуме "Инноватика" молодые предприниматели стали "обезьянами, карабкающимися на дерево"

6 июля 2017 года, 9:17 | Ухта
Фото предоставлено УГТУ

На площадке "Ты предприниматель" республиканского образовательного молодежного форума "Инноватика: Крохаль 2017" оказалось не все так узкопрофильно. Ведь многие факторы успеха зависят от внутреннего состояния человека. И здесь большую роль играет сама физика чувств и внутреннего голоса. Занимательную лекцию, насыщенную всевозможными практиками, провел Сергей Куракин – тренер проекта "Спарта", кандидат в мастера спорта по гандболу, армрестлингу и регби.

"Наше сообщество объединяет людей разных профессий и возрастов, у которых есть общие интересы и желание раскрывать свой потенциал. Среди участников сообщества встречаются чемпионы мира, банкиры и депутаты, генеральные директора, топовые блогеры, дизайнеры и маркетологи, серьезные бизнесмены и начинающие предприниматели. Мы создаем окружение людей, которые намерены получать от жизни больше. Попав в такую атмосферу, невозможно оставаться на месте не меняясь и не двигаясь вперед с желанием добиться своих целей. "Спарта" – это точка опоры для роста, место, которое вдохновляет жить яркой насыщенной жизнью, вести здоровый и активный образ жизни, мотивирует на самостоятельное развитие, успех и достижение поставленных целей, - поделился информацией о проекте С. Куракин.

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Сергей обозначил свою твердую позицию с самого начала выступления – он обращался к каждому предпринимателю и гостю площадки на "ты", чтобы все чувствовали, что обращение направлено именно к нему, а задавать вопрос или отвечать на задания спикера необходимо было лишь от своего имени, не перекладывая ответственность на "кого-то".

Далее, спикер затронул такие темы как постановка цели и формирование четкого плана ради ее достижения. Самым запоминающимся занятием стала открытая практика "обезьяна, карабкающаяся на дерево", участие в которой заставило "попотеть" молодых предпринимателей в прямом смысле слова. В ходе данного эксперимента был сформулирован вывод: "Я сам себе мешаю, потому что боюсь проблем. А проблем вовсе нет, есть задачи, которые мы с легкостью решаем".

Комиинформ
  Ключевые слова: форум, предпринимательство, молодежь, крохаль
  Рубрика: Общество
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