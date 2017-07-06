В Коми объявлен конкурс проектов в сфере въездного и внутреннего туризма

Министерство культуры, туризма и архивного дела объявляет грантовый конкурс для поддержки проектов в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми

Предоставление грантов в форме субсидий будет проводиться на условиях, установленных Порядком предоставления из республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий субъектам предпринимательской деятельности для поддержки проектов в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми 30 декабря 2011г. № 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми".

Заявки на участие принимаются с 10 июля по 4 августа.

Гранты в форме субсидий предоставляются на реализацию мероприятий, направленных на:

- реконструкцию существующей туристской инфраструктуры или создание (строительство) новой

- приобретение туристского инвентаря, снаряжения, а также оборудования для организации деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Республики Коми;

- развитие социального предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Республики Коми;

- продвижение туристского потенциала Республики Коми (медиа-проекты, создание путеводителей, туристско-информационных карт, организация фотовыставок);

- обустройство особо охраняемых природных территорий (установку предупредительных и информационных знаков, аншлагов, обустройство экологических маршрутов).

Заявки на участие в конкурсном отборе с приложением документов, указанных в Перечне документов, утвержденном приказом Министерства, принимаются в период с 10 июля по 04 августа 2017 года по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.73, каб. 234, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.30.

Информация о сроках проведения конкурсного отбора, форме заявки, перечне документов, количестве грантов, критериях оценки проектов размещены на официальном сайте Министерства в разделе "Нормативно-правовая база документов", подразделе "Документы".

За более подробной информацией следует обращаться по телефону: (8212) 287-564 или по электронной почте: n.d.makarova@mincult.rkomi.ru.