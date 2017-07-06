На Крохале объяснили плюсы волонтерства в "Югыд ва"

6 июля 2017 года, 8:29 |
Фото предоставлено УГТУ

На тематической образовательной площадке "Волонтерство" седьмого республиканского образовательного молодежного форума "Инноватика: Крохаль" участники общались с волонтерами-медиками, волонтерами-экологами и волонтерами-руководителями.

Утром 5 июля прошла встреча молодых активистов с региональным координатором ВОД "Волонтеры медики" Миланой Босенко. Темой встречи являлись медицинское волонтерство и пропаганда здорового образа жизни.

Волонтерами этого направления становятся студенты-медики. Именно они оказывают помощь после чрезвычайных ситуаций, помогают проводить профилактические мероприятия социально значимых заболеваний, предоставляют свою помощь в кабинетах профилактики – специальные павильоны, где специалисты проводят осмотры, а волонтеры помогают им на местах. Быть волонтером-медиком – это нести большую ответственность и хорошо разбираться в своем деле. Также во время мастер-класса эксперт обсудила с участниками способы популяризации здорового образа жизни.

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В наши дни ЗОЖ в моде, но, к сожалению, не все ему следуют, поэтому необходимо выработать как можно больше новых подходов пропаганды. Участники предлагали способы, которые уже используются в их городах, например, глава одного из муниципалитетов каждое утро выходит на пробежку, а вместе с ним и жители. Вот такой пример и многие другие не менее интересные предложения вносили участники площадки.

После непродолжительного перерыва представители площадки "Волонтерство" встретились еще с двумя спикерами. Перед участниками выступили координатор волонтерских программ национального парка "Югыд Ва" Ксения Стаценко и главный специалист по реализации проектной деятельности регионального отделения политической партии "Единая Россия" в Республике Коми Анна Душейко.

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Девушки рассказали участникам об экологическом и международном волонтерстве. Принципом последнего является своего рода бартер – узнавая культуру другой страны, оказывай помощь. Экотуризм подразумевает под собой ответственное путешествие, содействие охране природы. Волонтеры этого направления обучают языку, помогают в работе по восстановлению после различных катаклизмов, оказывают помощь в археологических раскопках.

Ксения также рассказала о самом большом национальном парке в Европе "Югыд Ва". Туда съезжаются туристы из разных стран мира. Они проводят работы по облагораживанию территорий, благоустройству троп, устанавливают информационные стенды, убирают мусор, а взамен получают моральное удовлетворение от прекраснейших видов, а также от возможности сделать нечто хорошее и полезное. Спикеры объяснили: чтобы попасть в тур, не обязательно обладать большим опытом волонтерства, достаточно понимать лишь основные аспекты этой деятельности.

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Завершением образовательной программы для форумчан-волонтеров стала встреча с руководителем общественной детской организации "Школа волонтеров" Галиной Бекаревич и начальником центра развития волонтерства в Коми Республиканского центра поддержки молодежных инициатив, федеральным тренером-стажером Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Ольгой Бабюк. Девушки на своем примере рассказали, как привлечь к волонтерской деятельности подростков, а также о своих проектах.

Комиинформ
  Ключевые слова: форум, молодежь, крохаль, волонтерство
  Рубрика: Общество
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