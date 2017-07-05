Генерал Ивашов учил медийщиков "Инноватики" побеждать в информационных войнах

Постоянный гость "Инноватики" Леонид Ивашов встретился сегодня с участниками площадки "Молодежные медиа" республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017". Молодых журналистов он призвал глубже изучать суть информации и информационного пространства, чтобы побеждать в информационных войнах.

Генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук Леонид Ивашов выступит на форуме с большой лекцией завтра, 6 июля. Сегодня он встретился со слушателями образовательной секции "Молодежные медиа", ответив на вопросы начинающих журналистов.

Медийщикам Леонид Ивашов рекомендовал более детально изучать суть информации, процессов в информационном пространстве и информационных войн. Постоянный гость "Инноватики", уже шестой год подряд приезжающий для встречи с участниками форума, оценил его изменения.

"По содержанию форум стал глубже. Темы, которые планируются к обсуждению, носят уже глобальный характер и глубже затрагивают российскую реальность, студенты и молодые специалисты задают более глубокие и профессиональные вопросы. На таких форумах формируется мировоззрение. Беда российского образования в том, что мы учим специалистов для будущей России, но не имеем понимания о том, каким будет наше государство, какова будет экономика, какой будет государственная идеология. Беда в том, что Конституция запрещает иметь государственную идеологию. Нет идеологии – нет идеи, а без идеи ничего сформировать нельзя", - высказался профессор.

По его мнению, довольно длительный период Россия развивалась хаотично, бросаясь из крайности в крайность, однако в последнее время заметен возврат к теме советской геополитической идеи. Развивая тему, Леонид Ивашов призвал участников форума создавать условия для комфортной жизни на своей родине.

"Я не призываю, не агитирую никого быть патриотом, нельзя просто взять и стать патриотом. Я просто стараюсь дать молодежи всю глубину знаний об истории нашей великой русской цивилизации. Из России ежегодно уезжает порядка 200 тысяч человек, каждый пятый молодой человек хочет жить за рубежом. И именно эту проблему нужно решать государственным деятелям. Нужно создать такие условия, чтобы молодежь любила свою Родину. И одними призывами быть патриотами этого не сделать", - обозначил глобальные задачи форума Леонид Ивашов.

Общаясь с участниками площадки "Молодежные медиа", Леонид Ивашов также поделился своими оценками глобальной геополитической ситуации, попыток консолидации общества вокруг идеи российской нации, национальной безопасности, качества современного образования, коррупции, экономики и многого другого.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017" проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям "Ты – предприниматель", "Кадры государственной молодежной политики", "Молодежные медиа", "Волонтерство", "Молодежное самоуправление", "Технопарк", "Патриотизм" и "Творчество".