Жителям Койгородского района обещали вернуть возможность регистрации транспортных средств в райцентре

5 июля 2017 года, 21:42 | Койгородский
Фото Ильи Баканова

Жители Койгородка обратились в Общественный совет при МВД Коми с просьбой вернуть в район инспектора по регистрации транспортных средств. В июле прошлого года эта должность в местном подразделении ГИБДД была сокращена.

Сейчас сельчане вынуждены выезжать в ГИБДД Сысольского района. Это доставляет жителям массу неудобств. Ради того, чтобы зарегистрировать прицеп, некоторым водителям необходимо преодолеть расстояние в более чем 300 км.

Койгородцы уже обращались и в местный совет, и в районную администрацию, и в Республиканскую общественную приемную Главы РК, где, кстати, Общественный совет при МВД и принимал звонки.

В качестве выхода из ситуации они предлагают организовать еженедельное выездное обслуживание местного населения. Оптимальным днем была бы среда, когда в Койгородке проходит "рыночный день". Для работы инспектора помещение готово.

Председатель Общественного совета при МВД по РК Галина Киселёва ответила, что в курсе этой проблемы. "Мы были с контрольными функциями в ГИБДД Сысольского района, поднимали этот вопрос. И вообще-то нас убедили, что выездные мероприятия проводятся. Ваш сигнал не просто принят, мы попытаемся проработать его", - пообещала Г.Киселёва.

Члены Общественного совета решили, что еженедельный выезд инспектора по регистрации транспортных средств – это чересчур. Но ежемесячный быть должен.

Илья Баканов
  Ключевые слова: госуслуги, ГИБДД
  Рубрика: Общество
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