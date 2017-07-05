Сергей Гапликов отметил оперативность ответственных служб в устранении последствий ЧП в Ленобласти

При столкновении пассажирского поезда "Воркута – Санкт-Петербург" в Ленинградской области никто не пострадал. Об этом главу Республики Коми Сергея Гапликова проинформировал врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Олег Нецкий.

Напомним, сегодня в Бокситогорском районе на перегоне железнодорожной станции "Ефимовская – Коли" Октябрьской железной дороги произошёл сход колёсной пары электровоза поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Санкт-Петербург. К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда ОАО РЖД, дежурная смены 118 пожарной части, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

В поезде находилось 465 пассажиров, из них 70 детей. Медицинской бригадой проведён осмотр пассажиров поезда, пострадавших и погибших нет. Железнодорожное полотно не повреждено.

Сергей Гапликов отметил оперативность ответственных служб в устранении последствий ЧП и рекомендовал информировать в случае необходимости оказания дополнительной помощи.