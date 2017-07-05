Почти половина претендентов на российское гражданство в Коми – украинцы

С начала года в Управление по вопросам миграции МВД по Коми поступило 245 заявлений на получение российского гражданства. И с каждым годом прошений становится все больше. Об этом на прямой линии в Республиканской общественной приемной по миграционным вопросам доложил начальник отделения по вопросам гражданства УВМ МВД по РК Сергей Безносиков.

Большинство из них граждане Украины – 43%. 18% претендентов – из Азербайджана. Много граждан Киргизии, Таджикистана, Армении. Среди желающих стать россиянами и жить в Коми есть и представители дальнего зарубежья: из Израиля, Китая, Турции и Египта.

Возможно, к этому списку добавится Сирия. Позвонившая на прямую линию жительница Инты спросила, как ее мужу, гражданину этой неспокойной страны, получить гражданство РФ. Начальник отдела по работе с гражданами РФ УВМ МВД по РК Галина Билан ответила, что, прежде всего, ему надо оформить разрешение на временное проживание без учета квоты. Но помимо прочих документов ему надо представить справку об отсутствии судимости в Сирии. Справка должна быть выдана государством, чьим гражданином он является сейчас. Это касается всех претендующих на получение гражданства из дальнего зарубежья. Впрочем, для Сирии может быть второй вариант, так как там ведутся боевые действия. Он может претендовать на предоставление временного убежища. Это тоже многоступенчатая процедура, подробнее о которой стоит узнать в отделении по вопросам миграции. В любом случае, быстро гражданство он не получит.

Еще один любопытный вопрос озвучила женщина, чей знакомый, гражданин США, хотел бы открыть в Коми свой бизнес. Как это сделать? Ей посоветовали обратиться в Налоговую службу, а американцу ехать в Россию не с обычной туристической, а с деловой визой.

На протяжении долгого времени закон о гражданстве не претерпевал изменений. Самое серьезное: с 2012 года вступил в силу закон, который регулирует правовой статус лиц, которые прибыли на территорию Российской Федерации, но не получили гражданства той или иной страны. Условно говоря, ходят с паспортами СССР.

"Мы пытаемся с ними работать и предлагаем им гражданство в облегченном порядке. Сейчас таковых на территории республики 197 человек. Неохваченными, по моим данным, осталось 26 человек. Проблема в том, что все эти люди в основном неблагополучны. Те, кто мог, уже давно отрегулировали свой статус. Другие в нем просто не заинтересованы", - отметил С.Безносиков.