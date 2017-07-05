На "Инноватике" открылась "Юридическая клиника"

На форуме "Инноватика: Крохаль" заработал проект "Юридическая клиника". Инициаторы проекта за день работы собрали десяток обращений от участников форума и рассказали о формах государственной социальной поддержки молодежи.

"Юридическая клиника" развернула свою работу в фойе санатория профилактория УГТУ, на базе которого в эти дни проходит седьмой республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017". Всего за день ее представители собрали десяток обращений от участников форума. Среди проблем, для разрешения которых требуется помощь юристов – постановка на учет молодых семей для улучшения жилищных условий, поддержка сирот и многодетных семей. Вся помощь – бланки заявлений, объяснения как и что писать, выдержки из законов и составление исковых заявлений в случае отказа от органов госвласти – бесплатны.

"На "Инноватике" тот возрастной контингент, с которым мы работаем – молодые люди до 35 лет, которым мы рассказываем о программах софинансирования жилья для молодых семей, для сирот и многодетных семей. Помощь им нужна уже на старте – получить информацию о том, какие программы поддержки существуют, какие документы необходимо собрать, чтобы отправить запрос. Люди обращаются к нам, потому что найти всю эту информацию самостоятельно крайне сложно. Чтобы получить один документ, нужно просмотреть 60 страниц текста, несколько регламентов. Еще можно прийти в местную администрацию и сделать конкретный запрос. Люди за этим и приходят, чтобы узнать, какие документы нужны, под какие критерии они попадают", - рассказал инициатор проекта "Юридическая клиника" эксперт форума Александр Лебедев.

Сам проект также можно назвать "молодым" - официально он был запущен 1 июня. За это время его авторы успели предварительно договориться с Ассоциацией юристов Коми о сотрудничестве и провести предварительные переговоры с экспертами по ЖКХ, составить несколько исковых заявлений.

"У нас уже два заявления были написаны, скажу честно, с первым мы не справились, пришлось дорабатывать. По второму заявлению по иску документы были сразу приняты, человек был поставлен на учет. Сейчас мы на стадии заключения соглашения с Ассоциацией юристов Коми, устные договоренности об этом есть, сразу после "Инноватики" подпишем. Благодаря этому соглашению мы сможем привлекать студентов-юристов из разных учебных заведений к практике, у нас будет конкретная группа людей, которые хотят работать и получать практику", - поделился успехами Александр Лебедев.

Помимо юридической помощи участникам "Инноватики" инициатор проекта "Юридическая клиника" также поделился со слушателями образовательной программы форума "Местное самоуправление" и механизмами реализации всего проекта, его перспективами и уже наработанным опытом. При этом, по его словам, становиться в очередь в "Юридическую клинику" за бесплатной юридической помощью вовсе необязательно. Большую часть вопросов ее консультанты способны решить по телефону, получив вопрос через официальную группу проекта Вконтакте https://vk.com/zakonkomi.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017" проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям "Ты – предприниматель", "Кадры государственной молодежной политики", "Молодежные медиа", "Волонтерство", "Молодежное самоуправление", "Технопарк", "Патриотизм" и "Творчество". Организаторами форума "Инноватика: Крохаль 2017" выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина", ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".