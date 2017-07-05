На "Инноватике" открылась "Юридическая клиника"

5 июля 2017 года, 18:25 | Ухта
Фото предоставлено УГТУ

На форуме "Инноватика: Крохаль" заработал проект "Юридическая клиника". Инициаторы проекта за день работы собрали десяток обращений от участников форума и рассказали о формах государственной социальной поддержки молодежи.

"Юридическая клиника" развернула свою работу в фойе санатория профилактория УГТУ, на базе которого в эти дни проходит седьмой республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017". Всего за день ее представители собрали десяток обращений от участников форума. Среди проблем, для разрешения которых требуется помощь юристов – постановка на учет молодых семей для улучшения жилищных условий, поддержка сирот и многодетных семей. Вся помощь – бланки заявлений, объяснения как и что писать, выдержки из законов и составление исковых заявлений в случае отказа от органов госвласти – бесплатны.

"На "Инноватике" тот возрастной контингент, с которым мы работаем – молодые люди до 35 лет, которым мы рассказываем о программах софинансирования жилья для молодых семей, для сирот и многодетных семей. Помощь им нужна уже на старте – получить информацию о том, какие программы поддержки существуют, какие документы необходимо собрать, чтобы отправить запрос. Люди обращаются к нам, потому что найти всю эту информацию самостоятельно крайне сложно. Чтобы получить один документ, нужно просмотреть 60 страниц текста, несколько регламентов. Еще можно прийти в местную администрацию и сделать конкретный запрос. Люди за этим и приходят, чтобы узнать, какие документы нужны, под какие критерии они попадают", - рассказал инициатор проекта "Юридическая клиника" эксперт форума Александр Лебедев.

KBV_7115.jpg

Сам проект также можно назвать "молодым" - официально он был запущен 1 июня. За это время его авторы успели предварительно договориться с Ассоциацией юристов Коми о сотрудничестве и провести предварительные переговоры с экспертами по ЖКХ, составить несколько исковых заявлений.

"У нас уже два заявления были написаны, скажу честно, с первым мы не справились, пришлось дорабатывать. По второму заявлению по иску документы были сразу приняты, человек был поставлен на учет. Сейчас мы на стадии заключения соглашения с Ассоциацией юристов Коми, устные договоренности об этом есть, сразу после "Инноватики" подпишем. Благодаря этому соглашению мы сможем привлекать студентов-юристов из разных учебных заведений к практике, у нас будет конкретная группа людей, которые хотят работать и получать практику", - поделился успехами Александр Лебедев.

KBV_7106.jpg

Помимо юридической помощи участникам "Инноватики" инициатор проекта "Юридическая клиника" также поделился со слушателями образовательной программы форума "Местное самоуправление" и механизмами реализации всего проекта, его перспективами и уже наработанным опытом. При этом, по его словам, становиться в очередь в "Юридическую клинику" за бесплатной юридической помощью вовсе необязательно. Большую часть вопросов ее консультанты способны решить по телефону, получив вопрос через официальную группу проекта Вконтакте https://vk.com/zakonkomi.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017" проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям "Ты – предприниматель", "Кадры государственной молодежной политики", "Молодежные медиа", "Волонтерство", "Молодежное самоуправление", "Технопарк", "Патриотизм" и "Творчество". Организаторами форума "Инноватика: Крохаль 2017" выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина", ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".

Комиинформ
  Ключевые слова: проекты, помощь, молодежь, крохаль
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:55 05.07.2017
Молодой сенатор от Коми считает, что нынешнюю молодежь трудно сподвигнуть на инновации
14:47 05.07.2017
Участница молодежного форума "Территория смыслов" из Коми получила сто тысяч рублей на развитие студенческого самоуправления
13:29 05.07.2017
Участники "Инноватики" узнали, как защитить себя от компьютерных вирусов


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus