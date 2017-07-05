В Сыктывкаре холодильники "Мясобазы" мешали спать соседям

В Сыктывкаре холодильники магазина "Мясобазы", расположенного на ул. Коммунистическая, 44, мешали соседям спать по ночам.

В марте этого года постановлением Сыктывкарского городского суда эксплуатация системы кондиционирования воздуха и холодильного оборудования магазина "Мясобаза" АО "Кировский мясокомбинат" в ночное время была приостановлена на 60 суток. Такое решение было принято судом в связи с тем, что уровень шума в соседних квартирах из-за работы оборудования магазина превышал гигиенические нормативы.

Спустя 60 дней Роспотребнадзор Коми проверил, были ли устранены нарушения, однако выяснилось, что уровень шума вновь превышает нормы.

По данному факту 9 июня 2017 года Сыктывкарский городской суд снова приостановил эксплуатацию оборудования магазина "Мясобаза" в ночное время теперь уже на 70 суток.