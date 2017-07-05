Ведение реестра детских лагерей в Коми строго регламентируется

5 июля 2017 года, 17:28 |
Фото из архива "Комиинформа"

Подписано соответствующее распоряжение Правительства Республики Коми, которое определяет некоторые вопросы формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми.

Согласно документу, органы исполнительной власти, государственные учреждения и органы местного самоуправления региона должны будут отправлять сведения об организациях отдыха детей и их оздоровления.

Это необходимо для того, чтобы в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми стекалась вся информация об учреждениях, в которых отдыхают дети. "Основной задачей реестра является обеспечение доступности информации о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики для потребителей услуг по отдыху и оздоровлению. Родители, принимая решение о том, куда отправить на отдых своего ребенка, должны понимать, что из себя представляет тот или иной лагерь, и знать, что лагерь включен в реестр и за ним ведется надлежащий контроль", - отметили в региональном минобре.

Напомним, что реестр ведется ведомством с 2012 года, но не все отправляли для его заполнения полную информацию о детских лагерях.

Замечания по заполнению реестра неоднократно направлялись в органы местного самоуправления и другим заинтересованным организациям.

Вопрос о порядке ведения реестра неоднократно рассматривался заместителем председателя Правительства Республики Коми – министром образования, науки и молодежной политики Натальей Михальченковой на заседаниях Координационного совета при Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, межведомственных комиссиях и видеоконференциях с заместителями глав администраций городов и районов.

Министерство будет определять форму реестра, сроки, перечень сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, порядок предоставления указанных сведений.

Реестр, как и прежде, будет размещаться на сайте министерства и находиться в открытом доступе, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиинформ
  Ключевые слова: реестр, лагерь
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:35 05.07.2017
Сергей Гапликов: "Цифровизация контрольно-надзорной деятельности позволит снизить административную нагрузку на бизнес"
11:49 05.07.2017
Константин Сапрыкин лишился приставки и.о
18:27 04.07.2017
Год добрых дел: пациентов Сыктывдинской ЦРБ обучили электронной записи на прием к врачу


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus