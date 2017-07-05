Ведение реестра детских лагерей в Коми строго регламентируется

Подписано соответствующее распоряжение Правительства Республики Коми, которое определяет некоторые вопросы формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми.

Согласно документу, органы исполнительной власти, государственные учреждения и органы местного самоуправления региона должны будут отправлять сведения об организациях отдыха детей и их оздоровления.

Это необходимо для того, чтобы в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми стекалась вся информация об учреждениях, в которых отдыхают дети. "Основной задачей реестра является обеспечение доступности информации о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики для потребителей услуг по отдыху и оздоровлению. Родители, принимая решение о том, куда отправить на отдых своего ребенка, должны понимать, что из себя представляет тот или иной лагерь, и знать, что лагерь включен в реестр и за ним ведется надлежащий контроль", - отметили в региональном минобре.

Напомним, что реестр ведется ведомством с 2012 года, но не все отправляли для его заполнения полную информацию о детских лагерях.

Замечания по заполнению реестра неоднократно направлялись в органы местного самоуправления и другим заинтересованным организациям.

Вопрос о порядке ведения реестра неоднократно рассматривался заместителем председателя Правительства Республики Коми – министром образования, науки и молодежной политики Натальей Михальченковой на заседаниях Координационного совета при Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, межведомственных комиссиях и видеоконференциях с заместителями глав администраций городов и районов.

Министерство будет определять форму реестра, сроки, перечень сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, порядок предоставления указанных сведений.

Реестр, как и прежде, будет размещаться на сайте министерства и находиться в открытом доступе, сообщает пресс-служба ведомства.