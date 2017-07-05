Новая врачебная амбулатория открылась в селе Яснэг

В селе Яснэг Сыктывдинского района открылась врачебная амбулатория с дневным стационаром. Врачебная амбулатория уже получила лицензию и готова к оказанию медицинской помощи прикрепленному населению. Амбулатория находится в ведении Сыктывдинской центральной районной больницы.

В светлых, просторных и теплых кабинетах с современным ремонтом прием пациентов будут вести участковый терапевт, фельдшеры, акушерка, средний медицинский персонал.

Жителей населенного пункта и сотрудников учреждения с важным событием поздравили министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, первый заместитель руководителя администрации района Любовь Доронина, глава сельского поселения "Яснэг" Любовь Гарвардт и исполняющая обязанности главного врача Сыктывдинской центральной районной больницы Елена Гусева.

"Я надеюсь, что новая врачебная амбулатория станет надежной опорой для оказания медицинской помощи жителям Яснэга, для этого здесь созданы все необходимые условия. Амбулатория оснащена новым оборудованием по всем стандартам, имеет просторные и комфортные помещения. Самое важное, что в амбулатории будет работать дневной стационар", - отметил Дмитрий Березин.

Первая врачебная амбулатория в селе Яснэг была открыта в 1950 году в 3 км от поселка. В 1954 году амбулаторию перевели в поселок в старое здание школы, 1939 года постройки. В 1961 году – открыто 25 коек, амбулатория переименована в участковую больницу, обслуживающую 3 населенных пункта: с. Яснэг, п. Поинга, п. Кемъяр. В 2004 году вновь участковая больница переведена в Яснэгскую врачебную амбулаторию.

В настоящее время амбулатория оказывает медицинскую помощь населению п. Яснэг, п. Кемъяр и с. Ыб. Численность прикрепленного населения -1234 человека, 213 из которых – дети.