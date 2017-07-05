За сутки сыктывкарские ревнивцы причинили тяжкий вред здоровью четверым горожанам

За сутки полицейскими отдела полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару с интервалом в несколько часов зафиксированы четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью.

Так, в 3 часа утра в дежурную часть поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о том, что по улице Быковского обнаружена женщина с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась местная жительница, 1965 года рождения.

Выяснилось, что в тот день женщины, встретившись на улице, договорились провести вечер вместе. Потерпевшая пригласила приятельницу в гости. В ходе распития спиртных напитков между старыми знакомыми возник словесный конфликт на почве ревности. Хозяйка обвинила гостью в интимной связи со своим супругом. Одна из женщин схватилась за нож и нанесла другой ранения в грудь и живот.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Получены признательные показания.

Ревность явилась причиной аналогичного преступления. Эжвинец, 1978 года рождения, решив разделить с коллегой эмоции от разрыва отношений с бывшей супругой, встретился в увеселительном заведении с одноклассником. Однако в завершении вечера с распитием спиртных напитков мужчине нанесены колото-резаные раны в область живота.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В третьем случае тяжкий вред здоровью причинен двум сыктывкарцам – 1987 и 1979 годов рождения. Влюбленный эжвинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения и отдыхая в компании двух мужчин и девушки, на почве ревности нанес удары металлической арматурой в область брюшной полости одному, и колото-резаные раны в область груди и живота другому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Алкоголь и несдержанность поссорили двух мужчин, встретившихся на даче в обществе "Черемушки". В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта сыктывкарец, 1963 года рождения, причинил соседу-дачнику тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба и отека головного мозга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

МВД по Коми призывает граждан ограничить употребление спиртного, ведь чрезмерное употребление алкоголя может привести к неприятным последствиям не только со здоровьем. Граждане в состоянии опьянения, как правило, ведут себя неадекватно и агрессивно и совершают противоправные действия. Кроме того, нетрезвый гражданин и сам может стать жертвой преступления.