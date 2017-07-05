Православные Коми готовятся к двухдневному крестному ходу

В дни празднования святых апостолов Петра и Павла 11-12 июля состоится традиционный крестный ход от Свято-Вознесенского храма села Ыб Сыктывдинского района до Свято-Афанасьевского женского монастыря в селе Вотча Сысольского района.

Как сообщил "Комиинформу" координатор крестного хода, настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Никитенко, к священнослужителям присоединятся около сотни верующих.

11 июля в 7 часов утра православные отправятся от Свято-Стефановского кафедрального собора до села Ыб, где в 8.30 священнослужители Сыктывкарской епархии отслужат молебен на начало крестного хода.

В 9.30 батюшки отслужат молебен в часовне святых апостолов Петра и Павла, после чего верующие крестным ходом направятся в Сысольский район. Паломники побывают в строящейся в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Межадоре, где их напоят чаем с выпечкой. Затем побывают в храме владимирской иконы Божьей матери в селе Куниб.

Заночуют православные в Свято-Стефано-Афанасьевском женском монастыре в поселке Первомайский, где для этого имеются все условия. На следующий день, 12 июля, там состоится божественная литургия, молебен, трапеза, после чего крестный ход направится в село Пустошь, а оттуда в село Вотча. Завершится крестный ход у старой кирпичной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

***Программа крестного хода: