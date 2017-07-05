Сергей Гапликов: "Цифровизация контрольно-надзорной деятельности позволит снизить административную нагрузку на бизнес"

5 июля 2017 года, 16:30 |
http://government.ru

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании под председательством премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, на котором обсуждались вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности. В совещании приняли участие руководители субъектов Российской Федерации, представители надзорных ведомств, бизнеса и общественных организаций, сообщает пресс-служба главы Коми.

Открывая совещание, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что реформа государственного контроля проводится в целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Премьер России обратил особое внимание руководителей надзорных ведомств на необходимость проведения проверок исключительно в рамках риск-ориентированного подхода начиная с 2018 года. Кроме того, эффективность деятельности контрольно-надзорных органов будет оцениваться не по количеству проверок и выписанных штрафов, а улучшению реальных показателей безопасности. Ещё одна важная задача – подготовить к осени дорожные карты по сокращению и актуализации требований для их дальнейшей кодификации по каждой сфере государственного контроля.

"Уже сейчас очевидно, что одним из главных направлений будущей работы станет цифровизация государственного управления и, в первую очередь, государственного контроля в рамках задач по построению цифровой экономики, которая была поставлена президентом, - подчеркнул Дмитрий Медведев. – Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков фото - и видеофиксации. Для этого крайне важно наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами".

Республика Коми – один из пилотных регионов страны, в которых реализуется ряд мероприятий по автоматизации контрольно-надзорной деятельности. Проект предполагает, в частности, внедрение так называемого Типового облачного решения, которое должно обеспечить автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций.

Эта информационная система будет интегрирована с федеральными государственными информационными системами [такими как: единый реестр проверок (ЕРП), федеральный реестр государственных услуг (функций), реестр малого и среднего предпринимательства, ГИС "ЖКХ"] посредством инфраструктуры электронного правительства (СМЭВ, единый портал госуслуг, единая система идентификации и аутентификации, единая система нормативно-справочной информации).

"Внедрение Типового облачного решения позволит существенно повысить качество межведомственного взаимодействия, когда информация о проверках, проведённых ведомствами, будет доступна для других контрольно-надзорных органов, что позволить избежать дублирующих проверок и снизить административную нагрузку на бизнес", - прокомментировал Сергей Гапликов.

В настоящее время ГАУ РК "Центр информационных технологий" совместно с региональными Минсельхозом, Минпромом, Службой стройжилтехнадзора проводит работу по настройке работы системы. Предполагаемый срок ввода в промышленную эксплуатацию – конец 2017 года.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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