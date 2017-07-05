Работник АО "Транснефть-Север" стал призером Международного конкурса сварщиков в Шанхае

5 июля 2017 года, 16:01 |
фото Транснефть-Север

Электрогазосварщик центральной ремонтной службы Ухтинского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть – Север" Виталий Лобжанидзе занял призовое четвертое место на Международном конкурсе сварщиков "2017 Shanghai "Arc Cup". Соревнования проходили в г. Шанхае (КНР) с 24 по 30 июня в рамках юбилейной 70-й Генеральной Ассамблеи и Международной конференции Международного института сварки (МИС).

В номинации "Ручная дуговая сварка" Виталий Лобжанидзе занял четверное место, его коллега по команде – сварщик АО "Транснефть – Урал" Артем Трясцин, стал шестым. В общекомандном зачете конкурса команда России, в составе которой было 16 человек, заняла первое место.

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"Наш конкурс призван объединять страны и сварщиков, помогать им делиться мастерством и обмениваться опытом. Российская команда — самая представительная. Я могу смело сказать, что она стала настоящим украшением конкурса!" — отметила по итогам соревнования главный судья конкурса Цао Хун Ся.

Всего в соревновании сварщиков приняли участие 248 человек из 12 стран. Самой многочисленной делегацией стала принимающая сторона: только в номинации "Ручная дуговая сварка" было заявлено 57 представителей КНР. Также, помимо участников из России, в конкурсе были заявлены представители Казахстана, Сербии, Монголии, Индии, Вьетнама, Украины, ЮАР, Нигерии и Камеруна.

"Виталий Лобжанидзе и Артем Трясцин показали высокие результаты, без лишней суеты и спешки обстоятельно сделали свою работу. Достойно выступали и другие представители российской команды, поэтому по итогам конкурса сборная нашей страны была вне конкуренции", – отметил по итогам соревнования главный сварщик АО "Транснефть – Север" Иосиф Варга.

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Напомним, представители ПАО "Транснефть" вошли в российскую команду по результатам выступлений в финале Всероссийского конкурса "Лучший сварщик России – 2017". Неоднократные участники и призеры конкурсов профессионального мастерства, они заняли второе и третье места в номинации "Ручная электродуговая сварка".

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К соревнованиям в Китае сварщики готовились в учебном центре АО "Транснефть – Север" в строгом соответствии с техническим заданием, представленным организаторами. Оборудование, которое участники использовали при выполнении заданий, схоже с российскими аналогами. Но стоит отметить, что диаметр трубы для сварки составлял 133 мм, в России такая не используется, что, не помешало электрогазосварщикам достойно выступить и показать высокий уровень профессионализма

Комиинформ
  Ключевые слова: транснефть-север, конкурс
  Рубрика: Общество
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